El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y el secretario general electo de la formación, Carlos Martínez, comparecen ante la prensa. M. Chacón ICAL

Ferraz elimina a Tudanca de la lista al Senado por Burgos e impone a Martínez Seijo por Palencia al Congreso

Movimiento de calado en la confección de las candidaturas socialistas de Castilla y León para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Comisión Federal de Listas del PSOE, reunida en la sede madrileña de Ferraz, ha introducido modificaciones en dos de las 18 listas remitidas desde la comunidad autonómica.

El órgano nacional ha impuesto a la actual diputada Mariluz Martínez Seijo como cabeza de cartel a la Cámara Baja por Palencia y ha apartado al exsecretario autonómico del PSCyL, Luis Tudanca, de la candidatura al Senado por Burgos.

La decisión rectifica el pronunciamiento previo de la militancia en ambas provincias. En Palencia, Ferraz sitúa en el número uno al Congreso a Martínez Seijo en detrimento de Álvaro Bilbao, quien había sido la opción preferida por las bases en las asambleas locales.

Por su parte, la lista a la Cámara Alta por Burgos estará encabezada finalmente por la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, seguida por el exprocurador Jesús Puente, dejando fuera a un Tudanca que había concitado un amplio respaldo de la militancia burgalesa.

Según la información facilitada por la Agencia ICAL, desde la dirección autonómica del PSOE han remarcado que la Ejecutiva de Castilla y León ha mantenido una "absoluta neutralidad" a lo largo de todo el proceso de consulta interna.

Fuentes del partido en la comunidad han señalado su respeto a las decisiones adoptadas por la estructura federal, subrayando que la dirección nacional únicamente ha retocado dos de las 18 listas propuestas antes de su ratificación definitiva en el Comité Federal que se celebra en Fuenlabrada.

Continuidad en las cabezas de lista al Congreso y renovación en el Senado

Salvo el ajuste en la circunscripción palentina, el PSOE mantiene al frente de las candidaturas al Congreso a los mismos nombres que lideraron las listas en julio de 2023.

Repiten así los secretarios provinciales Manuel Arribas (Ávila), Esther Peña (Burgos), Javier Alfonso Cendón (León), David Serrada (Salamanca), José Luis Aceves (Segovia), Luis Rey (Soria), Óscar Puente (Valladolid) y Antidio Fagúndez (Zamora), junto a la citada Martínez Seijo por Palencia.

Las novedades en los puestos de salida de la Cámara Baja se concentran en las segundas posiciones de León y Valladolid, que ocuparán la berciana Lorena Valle y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La candidatura a la Cámara Alta registra una mayor renovación en los primeros puestos.

Junto a la irrupción de Aitana Hernando por Burgos, el partido apuesta por el secretario provincial Carlos Montesino en Ávila, el concejal mirobrigense Carlos Fernández Chanca en Salamanca, la edil capitalina Ana Alegre en Soria y la riosecana Sara Galván en Valladolid.

Por el contrario, conservan la cabeza de lista al Senado Salvador Vidal en León, Rosa Aldea en Palencia, Lirio Martín en Segovia y el regidor de Puebla de Sanabria, José Fernández, en Zamora.