Treviño vota para pedir al Gobierno una consulta para integrarse en Álava y la Junta responde: “Que prime la Ley”

Los Ayuntamientos de La Puebla de Arganzón y Condado de Treviño someten hoy a votación una moción impulsada por la Mesa por la Integración del Enclave de Treviño en Álava.

El objetivo de ambas sesiones plenarias pasa por solicitar al Consejo de Ministros la autorización necesaria para celebrar una consulta popular sobre la segregación del enclave de la provincia de Burgos y su posterior integración en el País Vasco.

“La Junta defenderá la integridad territorial de Burgos, de Castilla y León y el respeto al Estatuto. Utilizaremos todas las vías, hasta la judicial para hacerlo”, ha afirmado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

Preguntado sobre si prima la voluntad del pueblo o la justicia, Carriedo ha apuntado que “lo que tiene que primar es la Ley” y “su cumplimiento” y que “velaremos por la defensa de la integridad territorial de la provincia de Burgos y Castilla y León”.