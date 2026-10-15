El Procurador del Común, Tomás Quintana, durante el pleno monográfico de las Cortes del pasado 30 de junio Miriam Chacón ICAL

Tomás Quintana será reelegido Procurador del Común con los votos de PP y PSOE el próximo miércoles en las Cortes

El acuerdo político ya estaba cerrado y este jueves, tras la Junta de Portavoces, se ha conocido el calendario concreto. Tomás Quintana será reelegido Procurador del Común de Castilla y León en el pleno del próximo miércoles, con el respaldo de PP y PSOE.

La votación, que exige una mayoría de tres quintos, queda así fijada para la sesión de la semana que viene. Quintana será reelegido tras ocho años en el cargo, desde el 10 de octubre de 2018, cuatro de ellos con el mandato caducado.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, confirmó el trámite sin reservas. "Requería esa mayoría de tres quintos en el pleno y será sometido a votación en el próximo pleno. No hemos tenido ningún inconveniente en renovar la confianza del Procurador del Común y así será también en el próximo pleno", afirmó.

Sobre el resto de instituciones propias pendientes de renovar, añadió que "cuando llegue el momento de anunciar el resto de instituciones también ahí manifestaremos nuestra posición en ese sentido".

El portavoz socialista, Carlos Martínez, subrayó que la negociación no ha sido compleja. "No ha sido una negociación dura, a través del Grupo Socialista se ha hecho un reconocimiento de la labor del Procurador del Común, hay una propuesta por parte del PP de renovar este mandato y una aceptación por nuestra parte. No ha habido mucha más negociación", explicó.

El criterio compartido, según precisó, ha sido buscar "perfiles que generen esa confianza en la institución que puede estar generando el Procurador del Común actual".

El entendimiento entre los dos grandes grupos deja en un segundo plano al resto de formaciones. El portavoz de Vox, David Hierro, recordó que su grupo "no suele adelantar la posición del voto", aunque reconoció la "labor" de Quintana. "Durante esta semana pensaremos nuestra posición", afirmó.

En cualquier caso, matizó que el voto de Vox 2no va a ser determinante porque son PP y PSOE los que han llegado al acuerdo de renovar a Tomás Quintana como Procurador del Común".

Más crítica se mostró la portavoz del Grupo Mixto y procuradora de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, que cuestionó el procedimiento. "No puede ser que exista una norma y que quien gobierna la incumpla. Elude ese plazo de ocho años que tendría como máximo el nombramiento de Tomás Quintana", señaló.

Sin entrar a valorar su trabajo, censuró que "nuevamente el PP cuando quiere está muy estricto en el cumplimiento de las normas pero cuando quiere o le interesa parece eludir lo que para todos sería obligatorio". Su grupo, adelantó, mostrará con su voto su contrariedad con el procedimiento seguido para renovar a Quintana.

En una línea similar, aunque con matices, se situó el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña. Su formación se abstendrá "porque la Ley dice que el Procurador puede estar cuatro años y un periodo de prórroga de otros cuatro, que no haya tenido una reelección no indica que no se esté desvirtuando la Ley".

"Nos vamos a abstener por un tema jurídico, no creemos que esta sea la forma de hacer las cosas aunque respetamos y mucho el trabajo del señor Quintana", aseguró.

Ceña no dejó pasar la oportunidad de apuntar al presidente autonómico. "Mañueco dice que con el PSOE no se puede pactar nada pero pacta esto, yo tengo mi propia teoría, PP y PSOE son lo mismo", apuntó.

Con el apoyo de populares y socialistas asegurado y la fecha ya fijada para el miércoles, la reelección de Quintana está abocada a prosperar, pese a las reservas expresadas desde algunos grupos de la Cámara.