Imagen de la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este jueves en las Cortes de Castilla y León Rubén Cacho ICAL

PP y Vox presumen de un presupuesto "récord" y la oposición denuncia el "engaño permanente" de la Junta

El Partido Popular y Vox han defendido este jueves el anteproyecto de presupuestos de Castilla y León para 2027 como un documento "récord", de marcado carácter social y plenamente alineado con el pacto de Gobierno.

Por el contrario, el PSOE, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! lo han calificado de "engaño permanente", insuficiente para resolver los problemas reales de las provincias y comarcas y marcado "por el incremento de la deuda y la falta de un proyecto propio".

Las declaraciones se produjeron tras la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, donde los grupos parlamentarios expusieron sus primeras valoraciones sobre las cuentas registradas este miércoles en la Cámara y que ahora iniciarán su tramitación.

"Castilla y León cumple"

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, fue contundente al presentar las cuentas como prueba de un modelo que funciona. "Castilla y León es un ejemplo de las políticas que funcionan y de la diferencia entre gobernar y sobrevivir. Castilla y León gestiona, funciona, presenta los presupuestos y cumple los compromisos", afirmó.

Subrayó que el Gobierno autonómico "está centrado en las personas" y que el documento presentado es "un presupuesto récord, con marcado carácter social, casi el 82% del presupuesto destinado a gasto social, y es un presupuesto que cumple con los compromisos del pacto de Gobierno".

García aprovechó para cargar contra la gestión estatal. "El PSOE ha abandonado a las personas, ha asfixiado con impuestos a los españoles, con una incapacidad absoluta por hacer algo real con los salarios en nuestro país y con una cesta de la compra disparada", afirmó.

Las subvenciones a los sindicatos

Vox, por su parte, se centró en uno de los puntos más sensibles del acuerdo de Gobierno: la reducción de subvenciones a sindicatos y patronal. El portavoz David Hierro defendió que "en ningún sitio está escrito que los sindicatos tengan que recibir 12 millones de euros de subvenciones".

"En el acuerdo de Gobierno sí que está escrito que tiene que haber una reducción de hasta el 50% de las subvenciones a los sindicatos. Nuestra aspiración es que sean el 100% la reducción de las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos, el PP respaldó esta medida hasta el 50% y en este primer presupuesto se ha llegado al 33%", apuntó.

Y señaló que "lo correcto y lo bueno sería que fuese progresiva a lo largo de la legislatura". "Pero estamos satisfechos de que se haya cumplido esta parte del acuerdo”, afirmó.

El "permanente engaño" de Mañueco

Desde la oposición socialista la valoración fue radicalmente distinta. El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, adelantó que harán "una valoración más detallada el próximo lunes", pero ya adelantó el diagnóstico: "el permanente engaño al que nos someten con las cifras".

Según Martínez, el carácter récord "es un presupuesto de cifras récord derivado de la situación económica y del incremento de la financiación tan importante por parte de la Administración General del Estado".

Criticó el endeudamiento: "Mañueco ha incrementado el endeudamiento de la Comunidad en un 20% desde que es presidente de la Junta. Uno de cada tres euros se va a los bancos en vez de irse a desarrollar un proyecto de inversiones".

Y fue más allá al cuestionar tanto la falta de proyecto como el peso de su socio: "Volvemos a hacer parches y a generar inversiones que se llevan repitiendo desde hace mucho tiempo. Esa ausencia de proyecto se refleja en este borrador de presupuestos. Vox pinta menos que la Tomasa y Mañueco trabaja exactamente lo mismo que hace cuatro años", apuntó.

Las críticas territoriales

Las críticas territoriales no se hicieron esperar. La portavoz del Grupo Mixto y procuradora de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, centró el tiro en El Bierzo y la provincia de León.

"La comarca de El Bierzo sigue estando muy perjudicada, es un engaño manifiesto y burdo si vas al análisis de las partidas y vamos a presentar enmiendas porque no vienen a solucionar los problemas que denunciamos en comisiones y plenos", denunció.

Sobre las cifras provincializadas añadió que "para León es una cuantía muy pequeña y la no ejecución es lo que hace que se repita año tras año ese proyecto".

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, fue especialmente duro con las inversiones reales en su provincia.

"Las inversiones reales en Soria 96,83 millones de euros y en el anteproyecto de 2026 teníamos 103,87 millones. Vamos a menos de lo proyectado hace un año cuando, además, este año vamos en 4,9 puntos de inflación y, sin embargo, las inversiones en Soria, según la Junta, tienen que bajar", señaló.

Lamentó la ausencia de partidas concretas: "No hay nada de los centros de salud de San Leonardo y Almazán, seguimos siendo los más pobres y la hermana pequeña de Castilla y León".

Y cerró con un dato: "El 3,16% del presupuesto va a Soria cuando tenemos el 4% de la población, algo más del 4% del PIB y el 11% del territorio. Esto nos parece un disparate, estos presupuestos son la continuidad de lo que han sido siempre, no ha habido ninguna novedad. Año tras año los presupuestos son una decepción para la provincia de Soria", zanjó.

El debate queda abierto de cara al trámite parlamentario. Mientras PP y Vox defienden un presupuesto expansivo y cumplidor del pacto, la oposición suma argumentos de engaño contable, falta de proyecto real y desequilibrio territorial. Las enmiendas y el debate en comisión serán el siguiente capítulo.