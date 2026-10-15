De izquierda a derecha: ‘La Guaja’ del Restaurante El Cauce. ‘El Origen -By El Comienzo’ del Bar Restaurante El Comienzo. Y ‘La Cábria’ de la Pastelería Sabando. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La mejor tarta de queso puede estar en Castilla y León con 3 establecimientos aspirantes: de los 6 a los 7,90 €

La tarta de queso vuelve a convertirse en protagonista dentro de la gastronomía española.

El pasado jueves, 8 de octubre, ha arrancado el Campeonato de España de Tartas de Queso, que pasa por ser una competición nacional que busca encontrar la mejor tarta de queso del país.

Castilla y León va a ser protagonista y varios establecimientos van a competir con los de todo el territorio nacional con las interpretaciones propias de uno de los postres más populares de la gastronomía actual.

Va a ser una oportunidad para poner en valor el talento de los profesionales de la hostelería de la Comunidad y para dar visibilidad a sus propuestas a nivel nacional.

Según señalan desde la organización del evento, la competición está diseñada para garantizar un proceso de valoración profesional, riguroso y representativo en el que se van a tener en cuenta aspectos como la textura, el sabor, el equilibrio, y la ejecución de cada propuesta.

El campeonato se va a desarrollar del 8 al 25 de octubre de 2026 y la final, y entrega de premios, va a tener lugar el 3 de noviembre de 2026.

Tres de los establecimientos que aspiran al título están en Castilla y León.

Castilla y León, en busca del título nacional

Castilla y León demuestra, una vez más, el peso y el talento de su hostelería dentro del panorama gastronómico a nivel nacional.

Los establecimientos participantes afrontan el campeonato con el objetivo de situar a la Comunidad entre las referencias nacionales en uno de los productos que han adquirido más popularidad en los últimos años.

Entre los nominados está el Restaurante El Cauce, en La Adrada, dentro de la provincia de Ávila con su propuesta que lleva el nombre de ‘La Guaja’.

También participará El Comienzo, de Ávila, con su ‘El Origen - By El Comienzo’ y la Pastelería Sabando de Miranda de Ebro (Burgos) con su ‘La Cábria’ con toque de Cabrales en individual.

La organización publica también la participación de Magüi Basque Cheesecake de León en el campeonato, pero Alberto Benedicto, fundador del proyecto, cuenta a EL ESPAÑOL de Castilla y León algo importante.

“Somos finalistas, pero, por desgracia, hemos tenido que cerrar la tienda. Vamos a arrancar con un nuevo proyecto con las tartas de queso, pero no vamos a tener la tienda física. Se lo hemos comentado a la organización y por eso no estamos como participantes”, señala.

Alberto Benedicto añade que “una de las premisas fundamentales para ser premiados era que el 60% de la puntuación, venía dada por los clientes finales”.

“Estamos entre los finalistas del campeonato de España, pero dado que hemos tenido que cerrar las puertas de la tienda para comenzar un nuevo proyecto, más online y de servicio a establecimientos de hostelería con nuestra tarta, hemos tenido que dejar la participación. No vamos a obtener ningún premio”, finaliza.

Restaurante El Cauce y ‘La Guaja’

El Restaurante El Cauce tiene seis años de vida. Abrió sus puertas después de la pandemia, pero Miriam Domene Macías, su dueña, asegura a este periódico que “ya veníamos de otros locales”. Lleva toda la vida en el mundo de la hostelería.

“Con 12 años ya ayudaba a mis padres en el bar que tenían. En 2015, después de un gran parón por la crisis del 2008, volvimos a abrir un bar que luego se convirtió en restaurante hasta que, al final, terminé en el Restaurante El Cauce”, añade la hostelera.

Miriam tiene 35 años. Nació en Madrid, pero, en la actualidad, vive en Sotillo de la Adrada (Ávila). Es la dueña del establecimiento hostelero y cuenta con una FP de Grado Superior en Administración y Finanzas.

El local cuenta con 300 metros cuadrados y se ubica en la Avenida Madrid, 56, en La Adrada, en la provincia de Ávila. También tiene una amplia terraza y participa en este concurso que busca descubrir cuál es la mejor tarta de España.

“Vi una publicación en Instagram, indagué un poco y me puse en contacto con ellos, yo misma. En nuestro restaurante ofrecemos, además de comida tradicional, platos asturianos. El favorito de todos es el cachopo. Apostamos por hacer una cheesecake para continuar con nuestra línea de productos, principalmente asturianos”, añade nuestra entrevistada.

A su tarta la llamaron ‘La Guaja’. Lleva, como explica Miriam, “queso La Peral, que es un queso semiazul, y, dentro de la masa, manzana a la sidra”. Va también decorada con “manzana caramelizada a la sidra”. “Es una tarta con personalidad propia”, añade.

Imagen de La Guaja, del Restaurante El Cauce. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Desde hace unos años, comenzamos a hacer tartas de queso y, poco a poco, nos hemos ganado el cariño de nuestros clientes. En el restaurante cuesta 6,50 euros y solemos hacer promociones para que se la puedan llevar por 5 euros nuestros clientes”, añade.

En caso de ganar el campeonato, la dueña del lugar apunta que “lo disfrutarían con clientes y amigos” porque “es un logro que conseguirían gracias a ellos”.

El Comienzo y su tarta

El segundo de los establecimientos que aspira al galardón, en Castilla y León, es Bar Restaurante El Comienzo, que se ubica en Ávila y que cuenta con cinco años de historia. Al frente del mismo, como chef y CEO, está José Luis Garcinuño Moreno, con el que hablamos del campeonato.

“Nos presentamos y nos eligieron. El nombre de nuestra tarta de queso es El Origen - By El Comienzo. Es una tarta de café colombiano 100% arábigo”, nos explica José Luis.

Señala que su tarta “nace de un viaje y de una experiencia personal” tras visitar Colombia y “descubrir, de primera mano, la cultura del café de Antioquia”.

“Quisimos trasladar ese recuerdo a uno de los productos que mejor representa nuestra cocina, que es la tarta de queso. El resultado es una tarta de textura, extremadamente cremosa, en la que incorporamos café cien por cien arábico procedente de Antioquia, Colombia”, añade.

Nos explica, además, que con su elaboración “buscan un equilibrio entre la acidez y la cremosidad del queso” y “el carácter aromático del café con la intensidad del cacao”.

“La terminamos con una crema chantilly de café, con grageas de café recubiertas de chocolate y lingotes de chocolate negro que aportan diferentes texturas y distintas intensidades de cacao y café en cada bocado”, señala.

Nuestro entrevistado añade que “no queríamos elaborar simplemente una tarta de queso con sabor a café” sino que “buscábamos contar el recorrido de un ingrediente desde su lugar de origen hasta nuestra cocina”.

Imagen de El Origen - By El Comienzo del Restaurante El Comienzo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“De Antioquia a Ávila. De Colombia a El Comienzo. Porque todo tiene un origen y toda historia tiene un comienzo. Vendemos muchas y su precio es de 7,90 euros”, finaliza José Luis.

Una pastelería y su tarta

“Este año cumplimos 50 años de historia, medio siglo endulzando la vida de los mirandeses. Es una cifra muy especial para nosotros y un orgullo haber llegado hasta aquí, manteniendo nuestra esencia y la confianza de nuestros clientes durante tantos años”, explica Eduardo Sabando Fernández, el dueño de la Pastelería Sabando que se ubica en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos.

Él tiene 50 años y lleva 15 al frente del establecimiento. Para Eduardo, su pastelería es “mucho más que un negocio”. Es un “proyecto al que dedica mucho tiempo e ilusión” y en el que “cuenta con un gran equipo de profesionales”, indica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Se ubica en la calle San Agustín número 13 de la localidad burgalesa y cuenta con unos 200 metros cuadrados entre diferentes zonas de trabajo y atención al público.

“Todo surgió por sorpresa. Recibí primero un mensaje y, después, una llamada de los organizadores que nos invitaban a participar. Me lo pensé y nos pareció una oportunidad muy bonita para dar a conocer nuestro trabajo y llevar el nombre de la Pastelería Sabando, y de Miranda de Ebro, por toda España”, explica Eduardo, hablando del campeonato.

Su propuesta lleva el nombre de ‘La Cábria’ y “parte de una tarta de queso clásica que llevamos elaborando desde hace más de 25 años” y que “siempre ha tenido muchísimo éxito entre nuestros clientes”, añade.

“Cuesta 6 euros y, para este concurso, hemos querido darle un pequeño toque diferente, incorporando una cantidad muy medida de queso Cabrales que le aporta un matiz especial sin quitarle protagonismo al sabor tradicional de la tarta”, explica el propietario de la pastelería.

Otra de las particularidades de la elaboración es que “lleva merengue incorporado en la mezcla” y que “la presentamos en formato individual, dentro de una cajita especial que también permite hornearla directamente”, añade.

La Cábria de la Pastelería Sabando. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Hemos intentado mantener la esencia de nuestra receta de siempre, pero, aportando ese pequeño detalle que la haga diferente y reconocible”, apunta.

Eduardo la definiría como una tarta de queso “clásica” con “personalidad propia y un pequeño toque de Cabrales que la hace diferente”.

“Estamos muy contentos. Nuestra tarta de queso siempre ha sido uno de los productos que mejor acogida ha tenido en la pastelería. Desde que se conoció nuestra participación en el concurso las ventas han aumentado considerablemente”, añade Eduardo Sabando.

En caso de ganar el concurso, el propietario de la pastelería asegura que “lo celebrarían con una buena comida con todo el equipo” porque “detrás de cada producto hay muchas horas de trabajo y un gran grupo de personas para que todo salga adelante”.

Para ellos, estar ahí y poder compartir su tarta con otros grandes profesionales “ya es una experiencia muy bonita” y “si encima ganamos, mucho mejor”, finaliza.

Una gran oportunidad

Además del reconocimiento nacional, el campeonato supone una oportunidad para dar a conocer el trabajo de los establecimientos participantes, sus profesionales y sus propias interpretaciones de la tarta de queso, acercándolas a un público de todo el país.

La competición se desarrollará del 8 al 25 de octubre, mientras que la gran final y la entrega de premios tendrán lugar el 3 de noviembre de 2026, momento en el que se conocerá oficialmente cuál es la mejor tarta de queso de España.

Ojalá uno de estos tres participantes de Castilla y León se lleve el gato al agua.