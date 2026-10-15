Llega un giro radical del tiempo en Castilla y León, con descenso de temperaturas e inestabilidad

El ecuador del mes de octubre viene acompañado de un giro radical del tiempo en Castilla y León. Tras una primera quincena anómala, especialmente por temperaturas por encima de lo habitual, la meteorología otoñal se abre paso en toda España, según avanza el experto José Antonio Maldonado, de Meteored.

Fruto de un frente que se irá desplazando de oeste a este por Galicia y la Cornisa Cantábrica, podrán comenzar a extenderse a partir de este viernes, 16 de octubre, precipitaciones débiles y moderadas en algunas comarcas de Castilla y León cercanas a estas zonas.

Todo ello vendrá acompañado de un notable descenso generalizado en toda la zona centro y noroeste de la Comunidad. Ya a partir del sábado la situación cambiará y se terminará con la estabilidad.

Una vaguada en las capas altas se desgajará en dos danas y un nuevo frente se desplazará por el tercio norte peninsular. Todo ello provocará una entrada de aire frío en altura que aumentará, de forma general, la nubosidad en Castilla y León con precipitaciones casi en todo el territorio.

Ya por la tarde se espera que pueda haber chubascos fuertes en las zonas montañosas del centro peninsular. A partir del domingo se acentuará la inestabilidad atmosférica, con precipitaciones fuertes que pueden alcanzar gran parte de las provincias de la Comunidad.

Desde Meteored esperan que las temperaturas continúen bajando e incluso se prevén heladas en las comarcas de alta montaña. Los vientos soplarán del noreste y serán de moderados a fuertes en Castilla y León.