León vuelve a liderar las inversiones de los presupuestos en 2027: Segovia, Palencia y Aranda remontan con fuerza

El proyecto de presupuestos generales de Castilla y León para 2027 concentra en el capítulo de inversiones reales un mapa amplio y territorializado de actuaciones que llega a todas las provincias y a zonas específicas como Aranda de Duero, Miranda de Ebro o El Bierzo.

Las cifras crecen en todos los territorios respecto a 2024, aunque con ritmos muy distintos según el peso de los grandes proyectos previstos en cada zona. León mantiene el mayor volumen absoluto (240,5 millones, +4,5%), seguido de Valladolid (139,8 millones) y de un grupo compacto formado por Burgos, Salamanca y Palencia.

Los avances porcentuales más destacados se registran en Segovia (+31,6%), Palencia (+24,9%) y, especialmente, en Aranda de Duero, que pasa de 18,9 a 39,8 millones (+110,4%) gracias casi en exclusiva a las obras del nuevo hospital.

Miranda de Ebro (+50,9%) y El Bierzo (+45,9%) también aceleran de forma clara.

Las prioridades se repiten en todo el mapa −sanidad y bienestar social, prevención de incendios, modernización de regadíos y concentraciones parcelarias, mejora de la red autonómica de carreteras y apoyo al tejido productivo−, pero se concretan con intensidades y proyectos diferentes en cada provincia y comarca.

El resultado es un esfuerzo de inversión más repartido que en años anteriores, con León todavía en cabeza en cifras absolutas y con saltos especialmente visibles allí donde hay grandes obras sanitarias o de desarrollo comarcal.

Impulso en Aranda y Miranda

Aranda de Duero registra un avance muy relevante: las inversiones reales pasan de 18,9 millones de euros en 2024 a 39,8 millones en 2027 (+110,4%). El grueso corresponde a Sanidad y Bienestar Social (39,3 millones), con las obras del Hospital de Aranda de Duero como pieza central (38,7 millones).

Completan el mapa el Centro de Salud de Roa de Duero (500.745 euros), la residencia Virgen de las Viñas, actuaciones rurales (apoyo a bases de Roa e infraestructura de concentración parcelaria en Gumiel de Izán) y una partida de promoción de vivienda en alquiler (350.000 euros).

Este volumen sanitario refuerza de forma decidida la atención hospitalaria en la zona. Miranda de Ebro también acelera (+50,9%, de 2,7 a 4,1 millones).

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de los presupuestos de Castilla y León para 2027, este martes Rubén Cacho ICAL

Destacan la hospitalización en el Hospital Santiago Apóstol (1,4 millones), la resonancia magnética (300.000 euros), la residencia de mayores (370.000 euros), los talleres y aulario del CIFP Río Ebro, el centro de educación especial y la promoción de vivienda en alquiler (752.000 euros).

Se trata de una inversión concentrada en servicios sanitarios, educativos y de vivienda que fortalece un núcleo de tamaño medio con peso industrial y de comunicaciones.

El Bierzo: patrimonio y agroalimentación

La comarca leonesa de El Bierzo registra un avance del 45,9% (de 23,4 a 34,2 millones). Cultura, Turismo y Deporte concentra más de 5 millones en actuaciones en la Ferrería de San Blas (Museo de la Siderurgia de Sabero) y en el Grupo Minero Sucesiva, reforzando el valor patrimonial y turístico de la zona.

En agricultura sobresale el polígono/parque agroalimentario (2 millones). Sanidad incluye la unidad satélite de radioterapia (1,4 millones) y la residencia de mayores de Ponferrada.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente aporta casi 18 millones, con obras de abastecimiento y el plan de bioenergía (modernización de alumbrado y mejoras energéticas en Ponferrada, 7,6 millones).

También la urbanización de polígonos industriales (ampliación del de El Bayo en Cubillos del Sil, 4,5 millones) y actuaciones de la Fundación Patrimonio Natural (pasarela en el embalse de Bárcena, Casa del Parque de Las Médulas, entre otras).

El conjunto combina reactivación económica, eficiencia energética y puesta en valor del patrimonio.

León: el mayor volumen absoluto

La provincia de León concentra el mayor volumen absoluto (240,5 millones en 2027 frente a 230,1 en 2024, +4,5%). Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental supera los 43,6 millones, con grandes partidas de modernización de regadíos (Porma, Villadangos fases I y II, Valderas y otras) y el polígono agroalimentario del Bierzo.

Medio Ambiente y Energía alcanza 26,5 millones, con tratamientos selvícolas preventivos de incendios y equipos de extinción. En sanidad destacan el equipamiento diverso de hospitales (12,5 millones), la nueva unidad de reanimación del Hospital de León (4 millones) y obras diversas.

Economía y Hacienda incluye el edificio Incubatech en el Parque Tecnológico de León (3,9 millones). El volumen total refleja la dimensión de la provincia y la continuidad de grandes obras de modernización rural y hospitalaria.

El dinamismo de Burgos, Palencia y Segovia

Burgos alcanza 126,6 millones (+18,6%). Sanidad y Bienestar Social suma 39,4 millones, con partidas para el Hospital de Aranda, equipamiento hospitalario, centros de salud (Las Huelgas, Roa…) y residencias. Educación destaca con la construcción del aulario del IES Diego Siloé (6,5 millones).

Movilidad incluye la variante de Salas de los Infantes (más de 4,8 millones) y conservación de carreteras. El crecimiento se apoya en infraestructuras sanitarias, mejoras educativas y de conectividad.

Palencia llega a 111,5 millones (+24,9%). El Complejo Asistencial Universitario de Palencia concentra 23 millones en obras, una de las mayores partidas hospitalarias del presupuesto autonómico. Economía y Hacienda apuesta por el edificio incubadora de empresas Magaz-Pisuerga (5,4 millones).

Agricultura moderniza el Bajo Carrión y otras zonas de regadío. Medio Ambiente incluye restauración de espacios mineros y tratamientos selvícolas. La combinación de gran equipamiento sanitario e impulso al emprendimiento explica buena parte del avance.

Segovia registra un crecimiento destacado (+31,6%, hasta 100,7 millones). Destacan la nueva infraestructura hospitalaria (4,6 millones) y el Centro de Salud de Cuéllar (5,8 millones), la aceleradora vertical de emprendimiento (4,3 millones) y la modernización del regadío de El Carracillo.

Inversiones sanitarias y de apoyo al tejido productivo elevan de forma notable el total provincial.

Consolidación y proyectos concretos

Salamanca alcanza 125,1 millones (+10,4%). Sanidad incluye equipamiento diverso de hospitales (15,9 millones) y el plan director del Hospital Clínico. Educación supera los 16,7 millones (ampliación del CEIP Carbajosa de la Sagrada, obras de reposición y mejora en infantil, primaria y secundaria…).

Agricultura impulsa concentraciones parcelarias y balsas. Medio Ambiente dedica 8 millones a medios aéreos de lucha contra incendios. Se mantiene un volumen elevado en equipamiento sanitario y educativo.Zamora llega a 98,2 millones (+18,5%).

Medio Ambiente y Energía concentra 25,5 millones (tratamientos selvícolas, equipos de extinción, medios aéreos y recuperación de hábitats). Movilidad mejora la plataforma y firme de la ZA-321 (3,5 millones).

La prevención de incendios y la mejora de la red viaria marcan el perfil de la inversión.

Soria alcanza 97 millones (+9,1 %). Prioriza la construcción del Centro de Salud Soria Norte (5,5 millones), equipamiento hospitalario y obras diversas en hospitales. Agricultura moderniza el regadío de Campillo de Buitrago y el Canal Inés Eza. Movilidad incluye la variante de Yanguas.

La sanidad de atención primaria y la modernización rural concentran buena parte del esfuerzo.

Ávila llega a 86,5 millones (+18,1 %). Destina 11,5 millones a la obra de residencia y centro de día, refuerza centros de salud (Sotillo de la Adrada, Madrigal…) y el bloque quirúrgico de cirugía mayor ambulatoria. Medio Ambiente supera los 13,8 millones en prevención de incendios. Movilidad mejora firmes (AV-915 en Sotillo) y conservación.

La residencia y los centros de salud son elementos destacados del avance.

Valladolid alcanza 139,8 millones (+1,5%). Sanidad concentra equipamiento diverso de hospitales (11,8 millones), obras en el Clínico y centros de salud (Medina de Rioseco, Arturo Eyries…). Agricultura moderniza infraestructuras rurales y comunidades de regantes.

Economía y Hacienda incluye el vivero de empresas de Medina del Campo y actuaciones en edificios de la administración. El volumen total sigue siendo de los más elevados de la Comunidad.

Prioridades compartidas

A lo largo de todas las provincias y zonas específicas aparecen partidas recurrentes y de volumen considerable.

Entre ellas, tratamientos selvícolas preventivos de incendios, cuadrillas helitransportadas, medios aéreos, equipamiento hospitalario y de centros de salud, obras y equipamiento de residencias de mayores, modernización de regadíos y concentraciones parcelarias, y conservación y mejora de la red autonómica de carreteras.

Las zonas con mayor avance porcentual suelen coincidir con proyectos hospitalarios de gran envergadura o con apuestas específicas de desarrollo comarcal, mientras el conjunto mantiene una línea de inversión sólida en servicios esenciales y medio rural.

Los documentos de inversiones reales de 2027 muestran un esfuerzo sostenido de inversión pública territorializada que refuerza los servicios de salud y sociales, protege el medio natural frente a incendios y mejora las condiciones productivas y de movilidad en el medio rural.

La lectura por provincias y zonas permite apreciar tanto las grandes líneas comunes como los proyectos concretos que marcarán la ejecución de estos presupuestos en cada territorio.