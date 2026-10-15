Isabel Madruga, responsable de Educación CSIF Castilla y León, acude a la charla de José Antonio Fernández Bravo. CSIF Castilla y León

CSIF exige medidas "inmediatas y de calado" a la Consejería ante la "degradación progresiva de las condiciones del profesorado"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León ha reclamado este jueves, 15 de octubre, a la Consejería de Educación que tome medidas "inmediatas y de calado ante la degradación progresiva de las condiciones laborales del profesorado".

La organización también ha advertido de un "empeoramiento del clima de convivencia en los centros educativos". En este contexto, el sindicato ha querido intensificar su presión reivindicativa con el impulso de acciones directas de respaldo a los docentes en Salamanca.

Para ello, ha situado en el centro del debate la precariedad habitacional y las dificultades que tienen los docentes destinados fuera de su residencia habitual para alquilar una vivienda.

Al mismo tiempo impulsa iniciativas pedagógicas prácticas de ponentes de prestigio como José Antonio Fernández Bravo, que ha impartido esta tarde una conferencia y sesión formativa en el Teatro Unicaja de la ciudad charra.

Los datos que se han expuesto en el pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla y León, según CSIF, muestran una "realidad incontestable, que es que las aulas están cada vez más tensionadas".

Las incidencias globales en Castilla y León alcanzaron durante el pasado curso las 15.862 frente a las 14.582 del ejercicio 2023-2024, con un crecimiento especialmente grave de los conflictos y agresiones en las relaciones entre profesorado y alumnado, que se dispararon hasta 9.320.

Además, CSIF ha denunciado que el observatorio haya estado "inactivo" y sin reunirse desde febrero de 2024 y ha reclamado "con contundencia" protocolos ágiles, eficaces y con respaldo administrativo y jurídico para que los docentes "no afronten solos ni desprotegidos los episodios violentos".

Otro de los asuntos tratados ha sido la temporalidad que "desborda" las plantillas de la Comunidad, ya que se ha arrancado este curso con 7.834 vacantes docentes adjudicadas a interinos, lo que representa la cifra más alta desde 2011.

A la "precariedad laboral", según el sindicato, se le une la emergencia habitacional que "castiga directamente a los docentes desplazados, que, en ocasiones, tienen que rechazar plazas por la "imposibilidad de encontrar un alojamiento en alquiler".

La presidenta de CSIF Educación Castilla y León, Isabel Madruga, ha pedido a la consejera de Educación, María Pardo, que abra una mesa técnica específica para aprobar un plan autonómico integral de vivienda y movilidad docente.

En este sentido, reclaman cupos de vivienda pública y alquiler asequible reservados para docentes, sobre todo en áreas de mercado tensionado y zonas rurales, además de ayudas directas al alquiler e hipotecas, actualización real y automática de las indemnizaciones por kilómetros, dietas e itinerancias.

Asimismo, exigen una mejora integral de pólizas y coberturas de seguro en los desplazamientos por razón del servicio.

Por otro lado, consideran "ineludible" abordar la equiparación salarial con las autonomías mejor retribuidas y piden eliminar la incompatibilidad entre sexenios y carrera profesional.

Otras cuestiones que consideran "imperativas" son la reducción de la burocracia, el reforzamiento de la atención a la diversidad, la incorporación de más personal administrativo y ejecutar un plan urgente de climatización en las instalaciones escolares.

Aunque consideran que la firma del pasado 9 de octubre para remunerar las tutorías y reducir la carga lectiva a mayores de 55 años representa un "logro incuestionable", CSIF ha advertido de que "no es un punto de llegada".

El sindicato ha exigido convocar de inmediato la comisión de seguimiento del acuerdo de 2025 e implantar una carrera profesional específica para el Cuerpo de Maestros. "Trabajar y vivir con dignidad es un derecho irrenunciable que la Junta debe garantizar ya", han señalado.

Lejos de limitar su labor a la protesta formal y la reivindicación, CSIF ha querido apostar por ofrecer soluciones pedagógicas tangibles y prácticas ante el desgaste emocional y organizativo que sufren los equipos docentes.

En este marco, el sindicato independiente ha promovido en Salamanca una iniciativa "de alto nivel formativo junto al prestigioso pedagogo e investigador José Antonio Fernández Bravo, referente indiscutible en innovación didáctica y gestión armónica del aula".

Este formador y comunicador dota a los docentes de estrategias directas y motivación profesional para afrontar la diversidad, la conflictividad y los retos cotidianos, garantizando que el profesorado cuente con recursos prácticos frente al desamparo institucional.

El enfoque de Fernández Bravo rompe los enfoques tradicionales, y propone adaptar la enseñanza a cómo procesa la información el cerebro de quien aprende.

Busca un desarrollo integral del alumno, acompañándolo en el proceso de su aprendizaje, en el que quien aprende deja de ser un receptor pasivo que solo memoriza un programa académico. Plantea un cambio radical en las estructuras del pensamiento docente, en la relación entre el maestro y el alumno.

Fernández Bravo es doctor en Ciencias de la Educación, por la especialidad de Didáctica, profesor titular de universidad en Didáctica de la Matemática, o investigador de procesos para la innovación en la enseñanza de las matemáticas en España y otros países americanos, incluido Estados Unidos.