CSIF alerta de que numerosos ayuntamientos y empresas de Castilla y León siguen sin planes de igualdad

Numerosos ayuntamientos y empresas de Castilla y León continúan sin disponer de planes de igualdad entre mujeres y hombres, pese a la obligación legal de contar con estas herramientas en los casos previstos por la normativa.

Así lo ha advertido la secretaria nacional de Igualdad de CSIF, Eva Fernández Urbón, durante las jornadas nacionales que el sindicato celebra en Valladolid, donde también ha reclamado a la Junta que desbloquee la negociación de su segundo plan de igualdad para los empleados públicos autonómicos.

Fernández Urbón ha lamentado que la negociación del nuevo documento permanezca paralizada y sin avances, después de que el anterior plan, firmado en 2021, caducara en 2023.

Ante esta situación, CSIF urge al Gobierno autonómico a retomar las conversaciones y aprobar un nuevo marco de medidas que permita avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres dentro de la Administración regional.

La organización sindical ha inaugurado este miércoles 14 en Valladolid las jornadas nacionales de Igualdad, bajo el título ‘Negociación con perspectiva de género: claves para la elaboración y aplicación de planes de igualdad’.

El encuentro, que sigue mañana jueves, reúne a más de un centenar de delegadas y delegados de Igualdad con el objetivo de reforzar su formación y proporcionarles herramientas prácticas para negociar, aplicar y evaluar estas medidas en los centros de trabajo.

Seguimiento de los planes y detección de incumplimientos

Durante su intervención, Fernández Urbón ha abordado la situación de los planes de igualdad, los indicadores para evaluar su aplicación y los instrumentos sindicales para realizar un seguimiento efectivo.

La responsable de CSIF ha incidido en la importancia de que la representación de los trabajadores participe activamente en este proceso, compruebe el grado de ejecución de las medidas acordadas y detecte posibles incumplimientos.

El sindicato defiende que la existencia de un plan no garantiza por sí sola que se produzcan avances reales.

Por ello, considera necesario que estos documentos incluyan actuaciones concretas, evaluables y eficaces, además de mecanismos que permitan comprobar sus resultados y proponer modificaciones cuando las medidas previstas no alcancen los objetivos establecidos.

Las jornadas también incluyen sesiones sobre comunicación inclusiva en la negociación colectiva, registros salariales y auditorías retributivas, así como estrategias de negociación con perspectiva de género.

En el programa participan Susana Guerrero, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Málaga; Lidia Barba Escabías, graduada social y consultora de igualdad, y Elisa Sierra Hernaiz, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza.

Formación para avanzar en la igualdad efectiva

CSIF considera que la formación especializada de los representantes sindicales es fundamental para trasladar la normativa sobre igualdad a la realidad de los centros de trabajo.

El objetivo, sostiene la organización, es que las medidas acordadas no se queden sobre el papel y contribuyan a corregir las desigualdades existentes.

Entre las prioridades del sindicato figuran combatir la brecha salarial, favorecer la conciliación de la vida personal y laboral y la corresponsabilidad, prevenir el acoso sexual y por razón de sexo y mejorar la protección laboral de las víctimas de violencia de género.