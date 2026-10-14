El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, analiza el proyecto de ley de presupuestos generales de Castilla y León para el año 2027, este miércoles Rubén Cacho ICAL

Castilla y León destina casi el 82% de su presupuesto de 2027 a servicios sociales: la partida de vivienda es la que más crece

Casi ocho de cada diez euros del gasto no financiero de las consejerías se destinarán en 2027 a Sanidad, Educación, Protección y Promoción Social y Cultura, hasta alcanzar los 11.250 millones de euros.

Es la principal seña de identidad del proyecto de ley de presupuestos generales de Castilla y León, que el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha desgranado este miércoles después de registrar las cuentas en las Cortes.

Al mismo tiempo, la partida que registra el mayor crecimiento porcentual es la de vivienda, que se dispara un 69,76% en la sección correspondiente y se sitúa en torno a los 292 millones en las políticas de acceso a la vivienda.

Dentro de ese bloque social, Sanidad, Educación y Cultura concentran 8.870 millones (64,61%), mientras que la Protección y promoción social suma otros 2.380 millones (17,34%).

Las cifras confirman la orientación social del documento, tal como defendieron el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el vicepresidente Carlos Pollán en la presentación del proyecto, este martes.

La vivienda, el mayor salto

La sección de Vivienda, Protección Civil, Ordenación del Territorio y Mujer pasa de 151,46 millones en 2024 a 257,12 millones en 2027, un incremento del 69,76%, el más elevado de todas las consejerías.

En términos de políticas de acceso a la vivienda, la dotación global se sitúa en torno a los 292 millones de euros, lo que representa un aumento cercano al 47%.

De esa cantidad, unos 235 millones corresponden a asignación directa (incluyendo 80 millones para el fomento del alquiler) y el resto a beneficios fiscales.

El objetivo declarado es entregar alrededor de 1.000 viviendas públicas en 2027, que beneficiarían a unas 2.500 personas en las distintas provincias.

Sanidad y Educación

En volumen absoluto, Sanidad y Bienestar Social sigue siendo la partida principal, con 6.881,82 millones de euros (+18% respecto a 2024) y el 41,78% del total del presupuesto. Educación crece un 22,15% hasta los 2.724,30 millones (16,54% del total).

Otras áreas con subidas relevantes son Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (+18,61%), Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (+16,53%) y Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (+13,38%). En el extremo contrario, la Deuda Pública se reduce un 4,69% y la Política Agraria Común se mantiene en 924,42 millones.

Según los desgloses funcionales, Sanidad concentra unos 5.604 millones (atención especializada y primaria), Educación unos 3.308 millones y Servicios Sociales unos 1.758 millones, con un fuerte refuerzo en el funcionamiento de centros y profesionales.

Las ayudas y servicios dirigidos a las familias alcanzan los 3.581 millones (+31,79%), incluyendo medidas como el Bono Nacimiento y el Bono Concilia.

Impuestos más bajos

El proyecto incorpora beneficios fiscales por 920 millones de euros (+36,44% respecto a 2024), con 36 deducciones y rebajas que beneficiarán a 704.000 contribuyentes. Destaca la bajada del tipo mínimo autonómico del IRPF al 8,75%, que afecta a 1,45 millones de personas.

Las inversiones reales se sitúan en torno a los 1.531 millones y el conjunto de inversiones crece alrededor de un 11% hasta los 2.528 millones.

El techo de gasto no financiero aprobado previamente en las Cortes es de 15.104,54 millones (+6,5% respecto al de 2026).

Carriedo ha enmarcado estas cuentas en un escenario de crecimiento del PIB regional del 2,3% para 2027, con el objetivo de "sostener el empleo, apoyar a las familias y consolidar servicios públicos de calidad".

El documento, fruto del pacto de gobierno entre PP y Vox, llega a las Cortes para su tramitación tras el Consejo de Gobierno extraordinario que lo aprobó.

El presupuesto de 2027 combina el mayor volumen histórico de gasto con una concentración muy elevada en políticas sociales y un impulso especialmente acusado en vivienda, en un intento de responder tanto a las necesidades básicas de la población como a la demanda de vivienda pública y asequible en la Comunidad.