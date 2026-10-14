Los candidatos más votados por los militantes del PSOECyL para el 29-N: Tudanca pugna por mantenerse en el Senado

El PSOE de Castilla y León ha cerrado esta semana la primera fase de su proceso de confección de candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre: las asambleas de las agrupaciones locales, en las que la militancia propone y vota nombres en listas abiertas.

Es el paso inicial de un recorrido que continúa con las ejecutivas y comités provinciales, que ordenan las listas según el respaldo de las bases, la elevación a la dirección autonómica y la Comisión Federal de Listas, que se reúne este viernes y puede introducir modificaciones.

Finalmente, la aprobación definitiva de las listas al Congreso y el Senado tendrá lugar en el Comité Federal del sábado en Fuenlabrada (Madrid).

En este primer filtro de la base militante destaca la pugna de Luis Tudanca por volver al Senado por Burgos. El exsecretario autonómico se impuso con holgura en la agrupación de la capital (74 votos de 109 emitidos), así como en Aranda de Duero, Valle de Mena y otras agrupaciones más pequeñas.

La alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, quedó tercera en la capital (33 apoyos) pero obtuvo buenos resultados en su municipio, junto al actual senador Miguel Ángel Adrián. En el Congreso, Esther Peña mantiene el liderazgo indiscutible y volverá a encabezar la lista.

En Palencia, la renovación es clara: el concejal Álvaro Bilbao arrasó en la capital (126 votos) frente a la actual diputada Mariluz Martínez Seijo (solo 15), mientras que la senadora y alcaldesa de Cisneros Rosa Aldea se impone también con holgura para el Senado.

En Segovia, el consenso apuesta por la continuidad de José Luis Aceves al Congreso y de Lirio Martín al Senado. Zamora refrenda sin fisuras a Antidio Fagúndez (Congreso) y José Fernández (Senado), con Raquel Pascual y Sandra Veleda como números dos.

En Salamanca, Carlos Fernández Chanca lidera el Senado y David Serrada repite al frente del Congreso, con Miryam Tobal como posible número dos.

En León, Javier Alfonso Cendón y Lorena Valle reciben el mayor respaldo para el Congreso, mientras Salvador Vidal y Manuel Alfonso se imponen al Senado por delante de Eduardo Morán.

En Valladolid, Óscar Puente −que se ha mostrado dispuesto a repetir− encabezará previsiblemente de nuevo la lista al Congreso, con la ministra Ana Redondo como número dos, según la propuesta de la asamblea de la capital. El Senado apunta a nombres como Marcos Albadalejo.

En Ávila el proceso llega marcado por tensiones internas y una plataforma crítica hacia el secretario provincial Carlos Montesino, en un contexto en el que el senador Jesús Caro no ha sido propuesto por las agrupaciones.

En Soria el calendario es especialmente ajustado y Luis Rey, actual diputado, y Javier Antón, senador y alcalde, siguen siendo las referencias principales, a la espera de la decisión provincial.

Estas propuestas de las bases no son vinculantes. Las ejecutivas provinciales ordenarán las listas definitivas de cada provincia antes de enviarlas a la Comisión Federal de Listas, que tendrá la última palabra sobre el orden y la composición final.

El 29-N pondrá a prueba si el respaldo militante se traduce en escaños en una comunidad donde el PSOE parte con 12 diputados frente a los 18 del PP.