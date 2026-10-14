Isabel Blanco ha participado este miércoles, 14 de octubre, en el Comité de las Regiones en el Parlamento Europeo. JCyL

Blanco reivindica en Bruselas la inclusión de Castilla y León en la macrorregión atlántica europea: "Tiene que ir más allá"

La vicepresidenta segunda y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reivindicado este miércoles, 14 de octubre, en el Comité de las Regiones, celebrado en el Parlamento Europeo, la inclusión de Castilla y León dentro de la futura macrorregión atlántica.

Según ha expuesto Blanco ante los medios en Bruselas, "el concepto tiene que ir mucho más allá" y abordar "esos vínculos estratégicos, territoriales y los que tiene Castilla y León con Galicia o Portugal".

La creación de esta nueva macrorregión atlántica europea ha sido uno de los dos debates que han tenido lugar en el seno del Comité de las Regiones, donde la vicepresidenta segunda ha defendido que "no puede vincularse únicamente a aquellas regiones o países que tienen costa atlántica".

Precisamente, Blanco ha puntualizado que Castilla y León es una comunidad de interior, pero que tiene el Corredor Atlántico, un eje que pretende conectar los puertos de la vertiente con las zonas más centrales de España y "dar salida a toda la mercancía hacia los diferentes mercados europeos".

Bajo esta premisa, ha considerado que es de vital importancia "reclamar, señalar y apostar porque esa macrorregión atlántica contemple también a las comunidades del interior que tanta vinculación tienen con aquellas de costa atlántica".

Automoción

El otro de los debates ha abordado la situación de la automoción en Europa, un ámbito que, a juicio de Blanco, tiene mucho que decir Castilla y León, pues aquí se producen cerca del 20% de los vehículos en España y genera 35.000 empleos vinculados al sector.

"Siempre hemos defendido que tiene que haber una transición gradual, realista y abierta", ha sostenido la consejera. En concreto, durante su intervención ha puesto en valor el plan estratégico de la automoción 2030 que está trazando la Junta.

"Pretende ayudar a nuestras empresas, fortalecer también a las auxiliares, apostar por la innovación y modernización del sector, pero sobre todo por la formación de los trabajadores", ha apuntado.

En este contexto, también ha reclamado tener en cuenta el factor de la cohesión territorial a la hora de impulsar las medidas de sostenibilidad en el sector, ya que el transporte y el vehículo es "fundamental" en una comunidad como Castilla y León con 94.000 kilómetros cuadrados.

"Hay que tener en cuenta la diferencia entre zonas urbanas, rurales y remotas, para que no se generen desigualdades entre las comunidades, no se amplíe la brecha que puede existir y que esto sea una oportunidad para ayudarnos a fijar población", ha defendido.

Valoración del presupuesto

En otro orden de cosas, ante los medios de comunicación, Blanco ha sido preguntada por el Presupuesto General de la Comunidad (PGC) de 2027, presentado este pasado martes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Carlos Pollán.

Para Blanco, son unas cuentas que "apuestan por los servicios públicos, por las familias, un importante paquete de rebajas fiscales y centradas especialmente en las preocupaciones" de la ciudadanía de Castilla y León.

Al hilo de todo ello, ha hecho hincapié en las medidas vinculadas al acceso de la vivienda, "algo que realmente preocupa hoy día a todas las familias".

La vicepresidenta ha enumerado algunas de estas cuestiones, como los beneficios fiscales, la Cuenta Ahorro Vivienda o el incremento en casi un 80% del presupuesto destinado a este ámbito.

Además, ha abogado por construir más viviendas vinculadas al alquiler y a la venta, pero también ha defendido la apuesta por rehabilitar las viviendas del medio rural para que puedan ser puestas a disposición del mercado.

Asimismo, ha destacado que el 80% de la inversión del PGC va destinado a las políticas sociales, a la sanidad, a la educación, a la atención a los mayores, a la dependencia y a la prestación de los servicios públicos.

O que se ha incrementado en un 40% el presupuesto que maneja Protección Civil, "para dar respuesta a las nuevas emergencias que están surgiendo".

"Y por supuesto un presupuesto que apuesta por la igualdad de oportunidades y por continuar trabajando contra esa lacra que supone la violencia machista", ha añadido.

Concretamente y, por último, ha explicado que el presupuesto de la Dirección General de la Mujer se ha incrementado un 27% y que contempla "más medidas de sensibilización, para ayudar a proteger a las víctimas y sus familias y más apuesta por generar más oportunidades y seguir avanzando en esa igualdad de oportunidades".