Las cuentas de la Junta: 1.000 viviendas públicas, recorte de 4 millones a los sindicatos y sin 'prioridad nacional'

La vivienda y el recorte de las aportaciones a los sindicatos se sitúan entre las medidas más llamativas de los primeros presupuestos del nuevo Gobierno de Castilla y León.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que la Comunidad entregará 1.000 viviendas públicas en 2027, mientras que el vicepresidente primero, Carlos Pollán, ha confirmado una reducción de al menos el 33% en las aportaciones a las organizaciones sindicales, que se traduce en cuatro millones de euros menos.

Todo ello en unas cuentas que también dejan fuera una partida específica para la prioridad nacional, una de las apuestas políticas de Vox, que se aplicará a través de las convocatorias del próximo ejercicio.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 ascenderán a 16.471,94 millones de euros, un 13,11% más que las últimas cuentas aprobadas, las de 2024.

Se trata de los presupuestos más elevados de la historia de Castilla y León, presentados este martes por Mañueco y Pollán junto con el proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.

Mil viviendas públicas y más ventajas fiscales

Mañueco ha situado el acceso a la vivienda entre las prioridades de las cuentas autonómicas y ha defendido el compromiso de su Ejecutivo de construir “más vivienda pública que nunca”.

Como muestra de ese objetivo, el presidente ha avanzado que durante 2027 se entregarán 1.000 viviendas públicas en la Comunidad, con las que se facilitará un hogar a unas 2.500 personas.

“Vamos a facilitar una vivienda pública, un hogar, a alrededor de 2.500 personas aproximadamente en nuestra Comunidad”, ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la presentación de las cuentas.

Las políticas de acceso a la vivienda dispondrán de 292 millones de euros, un 46,97% más que en el presupuesto de referencia.

De esa cantidad, 235 millones corresponden a asignaciones presupuestarias directas, con un incremento del 54,51%. El fomento del alquiler contará con 80 millones, un 27,83% más.

A estas partidas se suman 57 millones de euros en beneficios fiscales relacionados con la vivienda, lo que representa un aumento del 76,47%.

Entre las medidas anunciadas figura la nueva Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que permitirá deducir el 15% de las cantidades aportadas, hasta un máximo de 1.500 euros anuales, a los jóvenes de hasta 40 años.

Cuatro millones menos para los sindicatos

Frente al incremento de los recursos destinados a vivienda, el proyecto presupuestario contempla una reducción de las aportaciones a los sindicatos.

Pollán ha confirmado que la disminución será de cuatro millones de euros, al menos un 33% de las cantidades que recibían estas organizaciones. Es decir, finalmente será la cantidad de ocho millones la que se entregue a sindicatos y patronal.

“Este Gobierno, en cuanto a reducciones a sindicatos, cumplirá con la ley”, ha asegurado el vicepresidente, que ha ratificado la cuantía del recorte y ha insistido en que la Junta respetará los compromisos que continúen vigentes.

La medida se enmarca en la orientación política de Vox, que ha defendido una reducción de los recursos públicos destinados a determinadas organizaciones.

La prioridad nacional

Otro de los elementos políticos de las cuentas es la aplicación de la prioridad nacional, un concepto que no aparece recogido en una partida presupuestaria concreta.

Pollán ha aclarado que su desarrollo dependerá de las condiciones que se establezcan en las convocatorias del próximo año.

“No hay ningún apartado concreto en el que aparezca la prioridad nacional en el presupuesto porque no tiene que estar”, ha zanjado el vicepresidente.

Eso sí, explicado que se aplicará “en función de las circunstancias, de las bases y de las convocatorias que haya a lo largo de 2027”.

El dirigente de Vox ha reconocido que le gustaría que el acuerdo incluyera más medidas de las finalmente incorporadas, aunque ha recordado la representación de su formación en el Parlamento autonómico. Al mismo tiempo, ha ratificado que PP y Vox suscribieron un «pacto amplio», con numerosas medidas en las que ambas partes estaban conformes.

En relación con los convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG), Pollán ha asegurado que la Junta mantendrá los acuerdos firmados y cumplirá la ley, al tiempo que ha defendido que el Gobierno seguirá analizando el destino de los fondos y el contenido de futuros convenios.

“Mantendremos lo que hemos firmado con ONG y estamos analizando todo con detalle”, ha indicado, antes de apuntar que las nuevas colaboraciones se estudiarán cuando llegue el momento de revisar o formalizar otros acuerdos.