Isabel Blanco en el acto del 25º aniversario del Alto Duero Vitícola de Portugal como Patrimonio de la Humanidad. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Blanco ensalza en Bruselas al río Duero como vínculo que une a Castilla y León y Portugal: “En lo económico y lo cultural”

Isabel Blanco, la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, ha participado este martes, 13 de octubre, en el vigesimoquinto aniversario de la declaración del Alto Duero Vitícola portugués como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Blanco ha felicitado al presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte de Portugal, Álvaro Santos, por un “reconocimiento merecido, fruto del trabajo de generaciones que han sabido aprovechar el entorno a la vez que han conservado el territorio”.

Isabel Blanco ha manifestado que “el río Duero es un vínculo que une Castilla y León y Portugal en lo económico y lo cultural”, lo cual “se ejemplifica en el sector del vino”.

De este modo, la vicepresidenta ha hecho referencia a “los retos compartidos entre la Región Norte portuguesa y la Comunidad”, especialmente “el demográfico, al cual ha de responderse avanzando y profundizando en la tradicional cooperación entre ambos lados de la frontera”.