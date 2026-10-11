Sánchez garantiza una vivienda digna y da su clave para lograrlo: “Hay que unir a propietarios e inquilinos contra los fondos buitre”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto público en Ponferrada (León), en la Sala Turbinas de La Térmica Cultural de Ponferrada este domingo, 11 de octubre, con 2.000 personas en el recinto y 1.000 fuera, según fuentes del partido.

Lo ha hecho mirando ya a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en un acto en el que ha estado acompañado por Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León.

También han intervenido el secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, y la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y Ana Redondo, de Igualdad, tampoco se han querido perder la cita.

“Esta es una tierra que ha reivindicado su identidad. Lo que es justo, oportunidades, justicia social y compromiso. Vamos a ganar y gobernar el 29 de noviembre y traeremos cuatro años más de prosperidad para León. Esa es la fuerza de la gente”, ha explicado Sánchez.

En 2018 ha señalado que “cambiamos el paso” y que “lo que ha ocurrido siempre son movilizaciones sociales” el “no” y “votos para que siga el gobierno progresista a partir del 29 de noviembre”.

Pasado

“El PP dijo que no iba a revalorizar las pensiones y el PSOE llenó la hucha con más de 20.000 millones de euros. Con las mujeres, aprobamos la ley de paridad. Con el colectivo LGTBI el derecho a un matrimonio entre personas del mismo sexo”, ha explicado Sánchez, hablando de su llegada al gobierno.

También ha hablado de la reforma laboral que “hoy mantiene a 22,5 millones de personas con trabajo” y ha ensalzado el papel de los jóvenes que “se han movilizado para reconocer al pueblo palestino frente al genocidio de Israel”.

“Se nota, se siente, la fuerza de la gente. Por eso les vamos a ganar el 29 de noviembre”, ha explicado el presidente del Gobierno.

Vivienda

“Voy a hacer todo para garantizar una vivienda digna a jóvenes y no tan jóvenes de nuestro país. La clave es unir a pequeños propietarios e inquilinos contra los fondos buitre”, ha explicado Sánchez.

El secretario general del PSOE ha hecho mención a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciado que dijo que “si yo he sufrido no sufra nadie más”.

“Vamos a honrar esa causa social. Cada generación tiene su causa. La movilización social está en las calles, en las plazas y en el corazón. Enfrente está Abascal y Feijóo que siempre dicen no. La solución está en un gobierno progresista los próximos cuatro años”, ha indicado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha asegurado que “sé que a Feijóo y a Abascal no les caigo bien” pero se ha preguntado si “¿tienen algo que proponer a este país?”

“Nosotros hemos requilibrado las relaciones de poder en favor de la gente. Hemos apostado por no privatizar las pensiones. Hemos apoyado a las mujeres. Intervenimos en el precio de la energía con la guerra de Ucrania. Unimos a la gente. Es importante un gobierno progresista en contra de los de PP y Vox en ayuntamientos y comunidades”, ha añadido.

Bulos, insultos y recortes

“La oposición solo propone bulos, insultos y recortes. Es importante no olvidar el derecho que tenemos a votar por correo”, ha señalado.

También ha defendido el derecho al voto de “400.000 españoles a los que se les reconoció y pudieron hacerlo en 2024 y 2025”.

“¿Es constitucional? Se puede decir a 400.000 españoles que no pueden votar en 2026 porque no quiere Feijóo y no le gusta a Abascal. ¿Los nietos de exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?”, se ha preguntado Sánchez.

Ha pedido al Tribunal Supremo que “frene este intento de atropello de Feijóo y Abascal porque en una democracia el voto no se prohíbe, sino que se garantiza”.

Sobre los insultos ha añadido que “ha oído a la oposición decir que si gobiernan dejarán de hacerlo” señalando que “que sigan haciéndolo porque vamos a gobernar otros cuatro años”.

“En cuanto a los recortes, Vox ya ha dicho que quiere un sistema mixto de pensiones. También he odio que las bajas laborales son un cáncer. Abascal dice que va a derogar todo lo que huela a sanchismo, entre ello, la reforma laboral o la subida del salario mínimo. Lo que huele a naftalina es el proyecto de Abascal y Feijóo”, ha añadido.

Sánchez ha defendido que “necesitamos avances y menos insultos por parte de la derecha y la ultraderecha”.

Cuentas saneadas

“Se puede crecer y subir el salario mínimo interprofesional. Las huchas de las pensiones tienen 20.000 millones de euros para que la gente se jubile. Y tenemos las cuentas saneadas. Este es el modelo español que funciona”, ha explicado el presidente del Gobierno.

Ha añadido, apuntando a PP y Vox que “ellos tratan de impones falsas disyuntivas para escoger entre sanidad pública o Quirón” o “entre vivienda digna o fondos buitres”.

“Nosotros queremos sanidad pública, sí o sí, pensiones públicas, sí o sí, y vivienda digna, sí o sí” ha añadido afirmando que “es la fuerza de la gente la que va a hacer avanzar los próximos cuatro años al país”.

“La disyuntiva es avanzar o abrir las puertas a la reacción. Si queremos derechos o recortes. A Feijóo o Abascal o al PSOE. Hemos logrado mucho, pero nos queda mucho por hacer. Pido una mayoría progresista para los próximos cuatro años”, ha finalizado.

Defensa de la gestión en Ceuta

“Pedro, Ponferrada, El Bierzo y Castilla y León nunca fallan. Esta es la fuerza de la gente”, ha explicado Carlos Martínez, en su turno de palabra.

Ha hablado de la fuerza de la gente y de una Comunidad que “ha sabido estar a la altura en las elecciones regionales” y ha dado las gracias “por ser la primera fuerza política en León”.

“Le toca a nuestra Comunidad abrir un nuevo espacio. Nunca lo hemos tenido fácil. La historia del PSOE es la lucha obrera, de las mujeres, de los hombres que se revelaron contra el más fuerte”, ha explicado el secretario general del PSOE de Castilla y León.

Martínez ha ensalzado la “lucha obrera” para que alguien como él “pueda tener el sueño de presidir Castilla y León” incidiendo en el PSOE que es el “único faro para conseguir la estabilidad”.

“Hay necesidad en Europa de que en España tengamos un gobierno socialista y ante los oligarcas a los que no les pone freno nadie. Pedro, qué orgullo estar en tu equipo. Escucharte en Nueva York para plantear un contrapoder necesario en un contexto endiablado que va a servir para conseguir una mayoría el 29 de noviembre”, ha añadido.

Martínez ha explicado que “la gente nos está esperando” y ha ensalzado el “desarrollo económico”.

“Cuando Pedro asumió el gobierno el índice del IBEX estaba en 8.000 puntos, ahora en más de 19.000 tras pandemias y demás. Hay que poner en la mesa el impulso económico y el posicionamiento a nivel internacional”, ha añadido.

“Quiero hacer una defensa de la gestión con la migración y que se está haciendo en Ceuta. La gestión silenciosa de un gobierno que está resolviendo esta crisis”, ha explicado.

Ha añadido que “esta gente son personas, con iguales derechos que nosotros y ahí tiene que estar el PSOE. Me voy a sumar a la reivindicación de la fuerza de la mujer, porque la revolución será feminista o no será”, ha matizado.

Ha citado el recuerdo de Nevenka “para seguir avanzando” y “alcanzar la igualdad de oportunidades”.

“Esta semana hemos sufrido mucho en Castilla y León con la coalición del no del PP y Vox. Tras más de 15 años sin ley autonómica para adaptarnos al pacto de estado contra la violencia machista, se nos ha vuelto a rechazar. No puede ser que la moneda de cambio con la que el PP consigue el sillón sean las mujeres”, ha incidido Martínez.

Hablando de mujeres, ha querido también tener un recuerdo a la familia de Maricarmen que “ha prendido la llama de una reivindicación que a todos nos llama”.

“He sido alcalde de Soria y tengo esa mezcla de hartazgo, indignación y de culpa por no haber hecho lo suficiente. La valentía de Sánchez con el Real Decreto es de ensalzar. Habrá un presidente del Gobierno en el que se desarrollará la política de vivienda. Cuando uno gobierna, se es valiente. Se habla en el Boletín Oficial del Estado”, ha explicado el líder de los socialistas en Castilla y León.

Ha añadido que “han pillado desprevenido a Feijóo” y que “no le ha venido bien la convocatoria electoral” siendo el objetivo “desanimar el voto y que la gente se quede en casa” para que “vayan a votar solo los suyos”.

“Un ejemplo de cómo está la sociedad es como está hoy Ponferrada. Vamos a dejarnos la piel para que todos los insultos y desmovilización se lo devolvamos a la derecha con votos y movilización para seguir cambiando este país y consolidar España como un faro de políticas públicas”, ha finalizado.

“El PSOE va a ganar las elecciones en El Bierzo, León y España”

El secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, ha sido el primero en tomar la palabra en el acto que se ha celebrado en Ponferrada en la mañana de este domingo, 11 de octubre.

“Presidente, qué orgullo tenerte en Ponferrada y recibirte así, con la fuerza de la gente. Porque Pedro, la leyenda continúa porque vas a volver a ganar las elecciones generales”, ha afirmado Cendón, que ha añadido que es “como Tom Cruise en Misión Imposible”, ante la “debacle que barruntan las encuestas”.

Ha añadido que “al final siempre ganas” y que tiene a “la fuerza de la gente y al mejor partido del país que es el PSOE”.

“El PSOE va a ganar las elecciones en El Bierzo, en León y en España”, ha asegurado el secretario general de los socialistas en León.

Un político de Vox ha asegurado que “hay que privatizar las pensiones” que “se lo digan a los 140.000 pensionistas de aquí” por eso, ha afirmado, es “importante que nos movilicemos”.

“Si pudiéramos juntar todos los insultos a Pedro Sánchez en una película sería Lo que el viento se llevó, pero las urnas, los ciudadanos y la gente se lo va a hacer pagar. Todo empezó con el “me gusta la fruta” de Ayuso”, ha explicado Cendón.

Ha añadido que “el que no respeta, al contrario, no se quiere a sí mismo” y que lo que han intentado hacer con Sánchez, Puente o Redondo “no lo vamos a consentir”.

“Mando un fuerte abrazo a Zapatero, desde su tierra, desde León”, ha añadido Cendón que ha afirmado que “lo más importante” es “el respeto”.

“Igual Feijóo no es tan mal candidato para el PSOE o Vox. Dijo que iba a exigir sacrificios que son las pensiones, el salario mínimo. Este presidente ha hecho de España un lugar más próspero para vivir”, ha afirmado el secretario general del PSOE de León.

Ha explicado que “es importante” que el 29 de noviembre “se devuelva la mayoría social” para que Sánchez gobierne.

La conciencia de clase y la lucha obrera

A renglón seguido ha hablado Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León que ha querido “reivindicar la conciencia de clase” y la “importancia del esfuerzo y la lucha obrera”.

“Ahora vemos como unos señoritos que nunca han trabajado quieran romper los derechos. No lo podemos permitir”, ha explicado Rubio, mirando al pasado.

“Vemos al candidato del PP decir que somos unos vagos y que tienen que ser las mutuas las que nos den el alta. Os pido trabajar unidos y unidas para que no nos quiten nada de lo que nos pertenece. Hay que aglutinar el voto de izquierdas”, ha añadido.

Rubio ha hecho mención a la polémica de hace años en Castilla y León por el aborto señalando que fue el Gobierno de Sánchez el que “lo paró”.

“Atacan a los pensionistas, a las personas vulnerables y a nosotras. La revolución será feminista o no será y va a ser. Vamos a ganar las elecciones con el voto de las mujeres. Lo vamos a lograr”, ha afirmado la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León.

“No salimos a empatar, salimos a ganar”, ha explicado Rubio, afirmando que “toca trabajar desde León, El Bierzo, Castilla y León” y con “el mejor líder”.