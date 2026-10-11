La Junta premia la labor social de castellanos y leoneses fuera de la Comunidad y en el extranjero con 18.000 euros

La Junta de Castilla y León ha convocado la tercera edición del Premio Castilla y León en el Exterior.

Una iniciativa de la Consejería de la Presidencia destinada a reconocer la labor de quienes contribuyen a mejorar la atención y el apoyo a los castellanos y leoneses que residen fuera de la Comunidad, así como a difundir la imagen de Castilla y León en otros territorios.

Estos premios ponen en valor la contribución de las personas y las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, que mantienen sus vínculos con la tierra de origen y desempeñan una importante labor en la acogida, la integración y el bienestar de los emigrantes.

También reconocen las iniciativas que favorecen el ejercicio de sus derechos, mejoran sus condiciones de vida y trabajo, o facilitan su posible retorno a Castilla y León.

La convocatoria contempla cuatro categorías: centro castellano y leonés en España, centro castellano y leonés en el extranjero, persona en España y persona en el extranjero.

Cada uno de los dos premios destinados a centros está dotado con 6.000 euros, mientras que los correspondientes a personas cuentan con una cuantía de 3.000 euros cada uno. La dotación total asciende, por tanto, a 18.000 euros.

Los premiados recibirán, además, un símbolo distintivo y acreditativo del reconocimiento.

Podrán presentar candidaturas las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y sus federaciones, asociaciones vinculadas a la emigración y otras entidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con este ámbito. Las propuestas deberán acompañarse de una memoria justificativa de los méritos y la trayectoria de las personas o comunidades candidatas.

Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten los premios para sí mismos o para entidades o grupos a quienes representen.

Las candidaturas deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León, hasta el día 3 de noviembre incluido.

Esta iniciativa se enmarca en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que incluye entre sus medidas el reconocimiento de la labor de las personas y comunidades que destacan en el apoyo a la emigración y en la proyección de la imagen de Castilla y León fuera de sus límites territoriales.