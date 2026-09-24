Pollán anuncia un buzón de desregulación: ciudadanos y empresas podrán proponer medidas contra la burocracia

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, anunció la próxima apertura de un buzón de desregulación al que podrán dirigirse ciudadanos, empresas, trabajadores y cualquier representante de la sociedad civil de Castilla y León para plantear propuestas destinadas a reducir las trabas burocráticas.

Pollán explicó que esta herramienta permitirá a los ciudadanos trasladar directamente a la Consejería aquellas áreas en las que consideran que la Administración puede actuar para simplificar procedimientos.

“Les puedo anunciar que en las próximas semanas se abrirá un buzón de desregulación para que todos los ciudadanos, todas las empresas, todos los trabajadores, cualquier actor de la sociedad civil castellano y leonesa pueda dirigirse a nuestra consejería”, señaló.

El vicepresidente explicó que los usuarios podrán “aportar lo que ellos crean conveniente” e “indicarnos dónde ellos piensan que podemos actuar en el ámbito de la desregulación”.

“Estaremos encantados de que todo el mundo pueda acceder a él y nos informe de por dónde podemos mejorar su vida”, añadió.

La medida se enmarca, según Pollán, en uno de los “ejes fundamentales", antes de defender que esta política tenga “un impacto activo y decisivo en el ámbito económico de todas las empresas de Castilla y León”.

Pollán aseguró que la desregulación permitirá “facilitar la vida de los ciudadanos pero también la vida de los empresarios”, y apuntó que se trata de una demanda que se plantea “a todos los niveles”.

El vicepresidente primero también defendió la evolución de la economía de Castilla y León y aseguró que “todos los indicadores económicos y financieros nos sitúan por encima de la media nacional”.

“Creo que es importante decirlo”, subrayó Pollán, quien vinculó esta evolución al crecimiento económico, al comportamiento de las exportaciones y al nivel de desempleo.

A su juicio, los datos “corroboran el crecimiento de Castilla y León unido al crecimiento también de las exportaciones y al bajo nivel de desempleo que ahora mismo tiene Castilla y León también por debajo de la media nacional”.

“Esto no sería posible sin el esfuerzo de empresarios, autónomos y trabajadores”, afirmó, antes de enumerar medidas de apoyo a la financiación empresarial, ayudas directas a la innovación y la internacionalización y el acceso a “suelo industrial de calidad y a bajo coste”.

También defendió el régimen fiscal de la Comunidad, que, según indicó, se verá reforzado mediante el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027.

Pollán señaló que incluye “más de 36 nuevas rebajas fiscales” que, sumadas a las ya existentes, permitirán que los ciudadanos de Castilla y León tengan “un ahorro de más de 900 millones de euros para el año 2027”.

Preguntado por la situación de sectores como el agrícola y el transporte, que reclaman medidas ante las dificultades para mantener la rentabilidad de sus actividades, Pollán defendió la actuación de la Junta en apoyo del campo.

“No se puede poner en duda la labor que está haciendo el nuevo consejero en estos meses de gobierno”, afirmó, en referencia al titular de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Políticas Ambientales, al que atribuyó “todo lo que está haciendo por el sector agrícola y ganadero” y “todo lo que está aportando de nuevo a ese sector”.

El vicepresidente reconoció, no obstante, que existe “un movimiento económico a nivel mundial con mucha incertidumbre y con muchos problemas”.

En este sentido, avanzó que la Consejería de Agricultura y Ganadería será “una de las que más va a subir en los presupuestos del 2027”.

“Estoy seguro que desde la Junta de Castilla y León seremos capaces de buscar soluciones para facilitar y para poder ayudar a esos agricultores y ganaderos”, aseguró. Pollán reconoció que este colectivo es “uno de los sectores que más está sufriendo esa incertidumbre que tenemos a nivel mundial”.

Pollán defiende la estabilidad del Gobierno autonómico

Preguntado también por la política de vivienda de la Junta y por el grado de acuerdo entre los dos partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico, Pollán defendió que existe “unanimidad” y situó como referencia el pacto de gobierno.

“Yo creo que la unanimidad la marca el pacto de gobierno”, afirmó. A su juicio, se trata de un acuerdo “claro”, “conciso” y “muy amplio”, con “muchas medidas” y “muchos plazos de cumplimiento”.

Pollán consideró que el presupuesto autonómico para 2027 constituye una muestra de ese compromiso. “Tiene una muestra clara de que es un pacto firme y robusto con ese presupuesto que se va a presentar al Consejo de Gobierno el día 1 para iniciar todo el proceso de aprobación del presupuesto”, señaló.

El vicepresidente primero también defendió que Castilla y León cuenta con “un marco de estabilidad política” que, en su opinión, también beneficia al tejido empresarial.

“Los empresarios también lo agradecerán porque son los que también sufren la incertidumbre del mundo político”, afirmó. “Desde luego que la unanimidad está clara, está asegurada y firme en ese pacto de gobierno”, concluyó.