Las ayudas de hasta 900 euros para el carné de conducir en Castilla y León se podrán solicitar el 1 de octubre

El próximo 1 de octubre se podrán solicitar las ayudas de hasta 900 euros para sacarse el carné de conducir en Castilla y León. El periodo subvencionable se desarrollará hasta el 31 de diciembre y beneficiará a unos 5.000 jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en la Comunidad.

La Comisión Delegada del Gobierno ha autorizado este jueves destinar cuatro millones de euros para financiar la nueva convocatoria de subvenciones que tiene como objetivo facilitar la obtención del permiso de conducción de la clase B a los jóvenes de la Comunidad.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha sacado pecho de la medida en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

"A partir del 1 de octubre, los jóvenes de CastillayLeón podrán solicitar ayudas de hasta 900 euros para obtener el carné de conducir. Más movilidad, más autonomía y más oportunidades para estudiar, trabajar y construir su futuro aquí", ha escrito el jefe del Ejecutivo autonómico.

Hasta 900 euros

La actuación, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, permitirá conceder subvenciones de hasta 900 euros por beneficiario a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes y empadronados en municipios de Castilla y León, que deberán cumplir otros requisitos reflejados en las bases reguladoras.

La convocatoria, que se publicará el próximo 30 de septiembre, contará con una dotación total de cuatro millones de euros, que se hará efectiva con cargo al ejercicio 2027.

La Junta avanza en la puesta en marcha de una medida orientada a reducir el esfuerzo económico que supone obtener el permiso de conducir y a favorecer la autonomía y las oportunidades laborales de los jóvenes.

La iniciativa, un compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco, cobra especial relevancia en una Comunidad caracterizada por su extensión territorial, la dispersión de la población y el peso del medio rural.

En Castilla y León, disponer de autonomía para los desplazamientos puede resultar determinante para acceder al empleo, la formación, los servicios públicos y otras oportunidades.

A esta línea de subvenciones podrán concurrir los jóvenes de 18 a 30 años, empadronados en Castilla y León, que hayan realizado íntegramente la formación en una autoescuela homologada con sección abierta en Castilla y León.

Además, la fecha de expedición del permiso, o en su caso, la fecha de aprobación del correspondiente examen debe estar dentro del citado periodo subvencionable.

Los beneficiarios deberán a su vez mantener el empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad de Castilla y León durante al menos tres años, ininterrumpidamente, después de la fecha de la presentación de la solicitud de la subvención. Así como hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

El formulario de solicitud estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) donde deberá ser cumplimentado, y podrá presentarse de forma electrónica o presencialmente.

Nivel de renta

Las bases reguladoras de estas subvenciones, publicadas el pasado 28 de agosto, establecen una cuantía máxima de 900 euros por beneficiario, que se determinará en función de los gastos debidamente justificados y del nivel de renta.

En concreto, las ayudas serán de 900 euros para rentas inferiores a 1,5 veces el Iprem; 750 euros para rentas iguales o superiores a 1,5 e inferiores a 2,5 veces el Iprem; 600 euros para rentas iguales o superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el Iprem; y 450 euros para rentas iguales o superiores a 3,5 veces el Iprem.

Las subvenciones están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años residentes y empadronados en municipios de Castilla y León que obtengan el permiso de conducción de la clase B en las condiciones y durante el periodo que determine la convocatoria.

Entre los gastos subvencionables se encuentran la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas y las tasas de tráfico para la tramitación del permiso, incluidos los derechos de examen y la renovación de tasas.

Quedan excluidos los gastos correspondientes a pruebas médicas y psicotécnicas y otros gastos de gestión y tramitación relacionados con la presentación de la solicitud.

Jóvenes con menor renta

Las subvenciones se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva en el que el nivel de renta determinará el orden de las solicitudes, de forma que tendrán prioridad los jóvenes pertenecientes a unidades de convivencia con menores ingresos.

Las bases contemplan asimismo un tratamiento específico para las familias numerosas. A las unidades de convivencia de solicitantes pertenecientes a familias numerosas de categoría general se les aplicará un coeficiente reductor del 20 % sobre su nivel de renta, que alcanzará el 30 % en las familias numerosas de categoría especial.

Con esta nueva línea de ayudas, la Junta ha señalado que pretende "convertir la movilidad en una herramienta para mejorar la empleabilidad y la igualdad de oportunidades de los jóvenes, además de favorecer su autonomía y contribuir a la cohesión territorial y a la fijación de población, especialmente en el medio rural".