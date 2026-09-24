Imagen del modelo de Meteored que muestra el frente atlántico aproximándose a la península. Meteored

Los meteorólogos advierten de un cambio de tiempo en Castilla y León: "Llega una ciclogénesis explosiva en cuatro días"

A pesar de haber entrado ya hace unos días en otoño, el tiempo continúa dando temperaturas y escenarios más propios del verano en Castilla y León. Esto hace que muchos aún se resistan a sacar las chaquetas o el abrigo, pero en los próximos días la situación podría cambiar.

Así lo advierte el experto de Meteored José Antonio Maldonado, que ya avanza la llegada de una ciclogénesis explosiva que cambiará la situación meteorológica en la Comunidad en los próximos cuatro días.

En este sentido, ha explicado que a final de semana comenzará a entrar por el noroeste un frente que provocará precipitaciones en la comunidad vecina de Galicia, pero también en las zonas más limítrofes de Castilla y León con este territorio, Asturias y Cantabria.

Pero lo más destacado que afectará a Castilla y León, según la previsión de los modelos consultados por Maldonado, es una bajada sensible de los valores del termómetro.

De esta manera, la bajada de temperaturas comenzará a notarse especialmente a partir del lunes y se extenderán a lo largo de toda la semana, con valores mínimos incluso que no lleguen a los 10ºC y máximos sin superar los 20ºC.

Todo ello viene propiciado por una ciclogénesis explosiva que provocará que el centro de bajas presiones se profundice súbitamente. Unas borrascas que, por lo general, provocan precipitaciones intensas y rachas de viento huracanadas.

Los primeros días de la semana que viene se esperan lluviosos en las áreas de Castilla y León más próximas a las vertientes atlánticas y cantábricas.

El experto, no obstante, sostiene que este viernes y durante el fin de semana se mantendrá la situación anticiclónica, presentando un escenario de estabilidad atmosférica.

Será a partir del sábado cuando el frente atlántico comenzará a aproximarse al noroeste peninsular y ya el domingo comenzará a cambiar la situación atmosférica.

El frente comenzará a extenderse hacia el norte y el oeste y podría provocar lluvias en algunas zonas de Castilla y León. Lo más destacable es la bajada de las temperaturas diurnas y el tiempo de toda la semana estará condicionado por un profundo centro de bajas presiones situado en el oeste peninsular.

Está previsto que los procesos de ciclogénesis explosivas puedan producirse entre el lunes y el martes, lo que generará frentes con lluvias, fuertes vientos y temperaturas aún más bajas.