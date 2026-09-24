El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves R. Valtero ICAL

La Junta vincula el desahucio de Maricarmen con el "fracaso" de las políticas de vivienda del Gobierno de Sánchez

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha vinculado este jueves el desahucio de Maricarmen en Madrid con el "fracaso" de las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Estamos ante una sentencia judicial en relación con la aplicación de una Ley que es de ámbito nacional y cuya modificación corresponde al Congreso", ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz ha añadido que "se producen estas circunstancias en aplicación de esta Ley con consecuencias negativas y efectos como el que ahora podemos apreciar" y ha subrayado el "manifiesto fracaso del Gobierno en relación con la política de vivienda".

Las medidas de la Junta

Carriedo ha contrapuesto el "fracaso" del Gobierno con las medidas de apoyo al alquiler de la Junta, que ha definido como "las más amplias de toda España", y ha subrayado que la Comunidad se encuentra entre las que tienen el precio de la vivienda "más barato" de España.

"Llegamos a todas las personas que cumplen los requisitos y en el catálogo de medidas que planteamos para el próximo año una gran parte de ellas tienen que ver con la vivienda", ha señalado.

Además, ha recordado que la comunidad de España con mayor número de desahucios es "una comunidad que aplica las zonas tensionadas como Cataluña, lo que indica el fracaso de estas medidas".

"Nosotros estamos siempre abiertos al Diálogo Social, a encontrar puntos de acuerdo, tenemos medidas ambiciosas en el ámbito de la vivienda. Esta es una comunidad con el precio de la vivienda más económico que la media española y atractiva para las inversiones", ha apuntado.

"Ha sobrado ideología"

Carriedo se ha mostrado contrario a limitar los precios, ya que es el "sustento" de una Ley que "ha fracasado". "Las comunidades donde se ha aplicado esta decisión sobre las zonas tensionadas es donde hay más desahucios", ha insistido.

Y ha abogado por una política de vivienda "que permita aumentar la oferta y el acceso de los colectivos con más dificultades a la vivienda". "En el tema de la vivienda en los últimos años ha sobrado ideología y han faltado resultados. Si la Ley no ha funcionado, lo importante sería cambiarla", ha zanjado.