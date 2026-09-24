La Junta de Castilla y León aprobará el 1 de octubre el techo de gasto de los presupuestos autonómicos de 2027
Carriedo recuerda que la Ley de Medidas está pendiente del informe del Consejo Consultivo tras obtener el visto bueno del CES.
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El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico aprobará el techo de gasto de los presupuestos autonómicos de 2027 en el Consejo de Gobierno del próximo jueves, 1 de octubre.
Carriedo ha recordado que la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas ya ha obtenido el informe del Consejo Económico y Social (CES) y que se ha enviado al Consejo Consultivo para su informe. Y ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado el escenario macroeconómico para 2027.
"Nuestra idea es aprobar el techo de gasto el día 1 de octubre en el próximo Consejo de Gobierno incorporando tanto el escenario macroeconómico para 2027 como el límite de gasto no financiero. Hemos enviado a la AIReF el escenario macroeconómico para conocer su valoración y ha avalado el escenario sobre el que se sustentan los presupuestos para 2027", ha zanjado.