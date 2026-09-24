La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, el director de Comunicación de la Junta, Julio López Revuelta, y el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves R. Valtero ICAL

La Junta de Castilla y León aprobará el 1 de octubre el techo de gasto de los presupuestos autonómicos de 2027

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico aprobará el techo de gasto de los presupuestos autonómicos de 2027 en el Consejo de Gobierno del próximo jueves, 1 de octubre.

Carriedo ha recordado que la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas ya ha obtenido el informe del Consejo Económico y Social (CES) y que se ha enviado al Consejo Consultivo para su informe. Y ha recordado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado el escenario macroeconómico para 2027.

"Nuestra idea es aprobar el techo de gasto el día 1 de octubre en el próximo Consejo de Gobierno incorporando tanto el escenario macroeconómico para 2027 como el límite de gasto no financiero. Hemos enviado a la AIReF el escenario macroeconómico para conocer su valoración y ha avalado el escenario sobre el que se sustentan los presupuestos para 2027", ha zanjado.