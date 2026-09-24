Igualdad amenaza con retirar subvenciones a organismos que eliminen la violencia de género de sus protocolos

El Ministerio de Igualdad estudia retirar las subvenciones a aquellos organismos que modifiquen sus políticas públicas de forma que “incumplan” la Ley de Violencia de Género.

La advertencia llega después del cambio introducido en el protocolo de acceso a la vivienda municipal de VIVA, en Valladolid, donde se ha eliminado la referencia expresa a las mujeres víctimas de violencia de género y se ha sustituido por el concepto de “violencia doméstica o en el ámbito familiar”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una nueva visita a su ciudad natal, trasladó este jueves esta posición durante una reunión mantenida en la Delegación del Gobierno en Castilla y León con representantes de CCOO y de organizaciones feministas.

Convocada para abordar precisamente la modificación del protocolo de vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.

Así, Redondo confirmó además que el Ministerio de Vivienda estudia emprender acciones legales contra la modificación aprobada en el ámbito municipal.

El objetivo, según estas mismas fuentes, sería evitar que una modificación de este tipo pueda reproducirse en otras administraciones.

CCOO reclamó al Ayuntamiento de Valladolid que “rectifique el protocolo, explique con transparencia los motivos y el fundamento jurídico de la modificación y garantice que ninguna mujer vea menoscabada su protección”.

El sindicato considera que la modificación supone un “retroceso” porque elimina del protocolo de acceso a la vivienda municipal la referencia concreta a las mujeres víctimas de violencia de género y la sustituye por una categoría más amplia de violencia doméstica o familiar.

Para CCOO, no se trata únicamente de una cuestión terminológica. “Está en juego el reconocimiento de una violencia específica que sufren las mujeres y el mantenimiento de las medidas destinadas a garantizar su protección y autonomía”, sostiene la organización.

La vivienda constituye, además, uno de los principales obstáculos para las mujeres que intentan abandonar una situación de violencia. “La vivienda es, para muchas víctimas, una condición imprescindible para romper con la violencia y comenzar una nueva vida”, señaló el sindicato.

La contradicción con el Plan Municipal de Vivienda

CCOO ha puesto también el foco en la diferencia entre el nuevo protocolo de VIVA y el Plan Municipal de Vivienda 2026-2030, aprobado el pasado mes de abril, que sí contempla una protección específica para las mujeres víctimas de violencia de género.

La secretaria de Mujeres, Políticas Sociales y Vivienda de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín, considera que, si el objetivo del Ayuntamiento era ampliar el número de personas protegidas por el protocolo, podía haberlo hecho sin eliminar la referencia específica a las víctimas de violencia de género.

“Ampliar no significa sustituir. Los derechos de las mujeres no pueden quedar supeditados a decisiones ideológicas ni depender del municipio en el que residan”, afirmó Martín.

El sindicato reclama así que el Consistorio revise la modificación y mantenga expresamente la consideración de las víctimas de violencia de género dentro de la política municipal de vivienda.

CCOO advierte de que no aceptará que “se borre a las mujeres víctimas de violencia de género de una política pública esencial como es la vivienda”. “Las instituciones tienen la obligación de proteger, no de levantar barreras ni de desdibujar derechos”, subrayó Martín.