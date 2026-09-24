Una urna en las pasadas elecciones de Castilla y León. El ESPAÑOL Efe

Las cuentas del 15-M con gastos de 3,1 millones: el PP lo lidera, el PSOE, el que más desembolsó en buzoneo e IU se queda a cero

Las cuentas de la última campaña electoral para las Cortes de Castilla y León, celebrada el pasado 15 de marzo de 2026, ya tienen el sello oficial de conformidad.

El Pleno del Consejo de Cuentas, reunido este jueves en su sede de Palencia, ha aprobado y remitido al Parlamento autonómico la auditoría sobre la contabilidad de los comicios

La principal conclusión es que la representación contable entregada por los partidos es “fiel a los ingresos y gastos reales” y todas las formaciones han respetado los límites establecidos por la ley.

En total, las siete formaciones políticas analizadas justificaron un gasto regular que supera los 3,18 millones de euros (3.184.081,83 €).

De esa cifra, casi 2,2 millones correspondieron a los actos de campaña, mítines y publicidad ordinaria, mientras que algo más de 987.000 euros se destinarán al envío directo de cartas, sobres y papeletas a los domicilios de los electores (mailing).

El PP encabeza el desembolso

A la cabeza en inversión electoral se situó el Partido Popular (PP), con un total gastado de 1.175.015,46 euros (881.261 € en campaña y 293.754 € en envíos).

Le siguió de cerca el PSOE, que desembolsó 1.054.719,28 euros, superando a los populares en la partida asignada al buzoneo de papeletas (349.865 €).

Por su parte, Vox declaró un gasto de 679.488,85 euros.

A más distancia se situaron las fuerzas de ámbito regional o provincial: la Unión del Pueblo Leonés (UPL) gastó 110.568,74 euros; la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo justificó 74.230,96 euros; Por Ávila alcanzó los 53.349,61 euros y Soria Ya sumó 36.708,93 euros.

Más de 2,2 millones en subvenciones públicas

Tras comprobar que ninguna formación rebasó el tope legal de gasto (calculado a razón de 0,38 euros por habitante en las circunscripciones donde se presentaron candidatos), el organismo fiscalizador ha fijado la subvención total que percibirán los partidos en 2.279.687,21 euros.

Esta ayuda pública se calcula combinando los escaños (10.205,62 euros por cada parlamentario obtenido) y los votos logrados (0,40 euros por papeleta en candidaturas con escaño), además del reembolso de 0,19 euros por elector para sufragar el buzoneo.

Así, las arcas del PP y del PSOE recibirán algo más de 800.000 euros cada una (808.257 € y 810.744 €, respectivamente).

Vox percibirá 487.625 euros; UPL recibirá 108.477 euros; Por Ávila obtendrá 38.239 euros y Soria Ya ingresará 26.342 euros. La coalición IU-Sumar-Equo, al no haber logrado representación en las Cortes, no tendrá derecho a subvención pública.

Pequeño 'tirón de orejas' a Vox

A pesar de que el informe determina que no hay motivos para retirar la subvención a ninguna de las fuerzas políticas, el Consejo de Cuentas sí ha propuesto una penalización puntual.

En concreto, solicita reducir en 1.595 euros la subvención correspondiente a Vox tras haber detectado determinados pagos realizados fuera de los plazos legales durante el proceso.