El PP denuncia que los ministros de Sánchez “convierten CyL en un photocall de amiguetes socialistas”

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha denunciado que los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez “están convirtiendo los actos institucionales del Estado en Castilla y León en propaganda electoral del Partido Socialista”.

Ha anunciado el registro de una Proposición No de Ley (PNL) para exigir “respeto a la Comunidad y a sus instituciones y a su presidente”, como ha manifestado la portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, a raíz de la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, a Medina de Rioseco.

García ha censurado que Planas venga hoy a la Comunidad "vulnerando todas las normas, no solo de cortesía protocolaria, sino de lealtad institucional", repitiendo el Grupo Parlamentario de Castilla y León mismo esquema que ya protagonizó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la inauguración de dos tramos de la A-11 el pasado 24 de agosto.

Ha añadido que “los ministros de Sánchez convierten Castilla y León en un photocall de amiguetes socialistas pagado con dinero público”.

"Otra vez se viene al territorio de Castilla y León a hacer propaganda electoral del Partido Socialista, invitando solo a sus amiguetes", ha afirmado.

La portavoz ha detallado que, igual que Puente, Planas "solo ha invitado al secretario general del PSOE de Castilla y León, el señor Martínez": "No se ha invitado al presidente de la Junta, ni a los consejeros, ni a los alcaldes, ni al presidente de la Diputación, ni a otros procuradores. Salvo, claro, los del Partido Socialista, que es algo entendible y lógico. Lo que exigimos es que se nos invite a todos".

La portavoz ha exigido que "se acabe de una vez el desprecio de Sánchez y de todos sus ministros a Castilla y León". "Para la nada que hacen, para lo abandonada que tienen esta tierra, tienen que rodearse cada vez que vienen de la comitiva del PSOE de Castilla y León", ha reprochado.

Y ha lanzado una pregunta directa: "¿Quién es el señor Martínez para acompañar a un miembro del Gobierno de España? ¿Hay que recordarles a los ministros de Sánchez que la máxima representación de la Comunidad, y la ordinaria del Estado, la ostenta el presidente Mañueco, según nuestro Estatuto de Autonomía?".

García ha subrayado que estas visitas "ni siquiera se comunican" al Gobierno autonómico: "Nos enteramos todos por los medios de comunicación, salvo el señor Martínez, que no representa a esta comunidad, porque el señor Martínez representa únicamente al Partido Socialista de Castilla y León".

Para la portavoz, "lo más grave no es el desaire protocolario, con serlo: es que se utiliza una infraestructura o un servicio pagado con los impuestos de todos los castellanos y leoneses para hacer propaganda de un solo partido".

Frente a ello, ha remarcado que el presidente de la Junta ostenta la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella, conforme al artículo 26 del Estatuto de Autonomía, y que el propio Real Decreto de Ordenamiento General de Precedencias del Estado sitúa al presidente autonómico por delante de los ministros en los actos que se celebran en el territorio de su Comunidad. "No es una cuestión de cortesía personal, es una cuestión de respeto institucional y de cumplimiento de la ley: se están saltando la lealtad, la colaboración y la coordinación que la Constitución y la Ley 40/2015 exigen entre administraciones", ha advertido.

Por todo ello, el Grupo Popular ha anunciado el registro de una iniciativa parlamentaria que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que las visitas oficiales de los ministros a Castilla y León sean comunicadas previamente al Gobierno autonómico y se facilite la participación de la Junta en los actos que se celebren en su territorio, "como manda la lealtad institucional entre administraciones públicas recogida en el ordenamiento jurídico". "Como no se acuerdan de esto, se lo vamos a recordar nosotros", ha señalado.

"Castilla y León no es el photocall del Partido Socialista: Castilla y León es de todos los castellanos y leoneses, a quienes desprecian permanentemente los ministros de Sánchez cada vez que vienen a vender la nada sin tener en cuenta a la Junta, a la Diputación, a los ayuntamientos y al resto de procuradores de esta tierra", ha concluido García. "Desde el Partido Popular lo decimos alto y claro: basta ya de fotos de amiguetes pagadas con el dinero público".