Mañueco anuncia que la primera matrícula universitaria gratis podrá solicitarse el 21 de septiembre en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto de apertura del curso universitario 2026-2027 junto a la rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, este viernes Miriam Chacón ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este viernes que la primera matrícula universitaria gratis podrá solicitarse el próximo 21 de septiembre en Castilla y León.

Además, ha asegurado que la Junta seguirá impulsando los campus territoriales con 125 millones de euros adicionales hasta 2031 y pondrá en marcha el Erasmus Rural para fortalecer el vínculo de los jóvenes con los municipios.

Así se ha pronunciado durante el solemne acto de apertura del curso académico 2026-2027 de las Universidades de Castilla y León, celebrado en la Universidad de Valladolid.

Mañueco ha destacado que esta legislatura el Gobierno autonómico trabajará para estrechar la conexión entre las universidades y las empresas, con el objetivo de "generar riqueza, oportunidades y empleo en toda la Comunidad".

Para ello, la Junta buscará integrar los objetivos de la formación universitaria y profesional con la política industrial y empresarial y las políticas activas de empleo.

Además, continuará con el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, potenciará el Portal de la Ciencia y la Tecnología y pondrá el conocimiento universitario al servicio de las pymes y micropymes, esenciales en la estructura productiva de Castilla y León.

Gratuidad de la primera matrícula

Mañueco ha destacado la "fortaleza" y la "calidad" del sistema universitario de Castilla y León y ha reafirmado el compromiso de la Junta de seguir impulsándolo para convertirlo en un referente cada vez "más atractivo, capaz de ofrecer más oportunidades y de favorecer que los jóvenes estudien, trabajen y desarrollen su proyecto de vida en la Comunidad".

Entre otras medidas, el presidente de la Junta ha destacado que este curso se incorpora la gratuidad de la primera matrícula del primer curso en las universidades públicas para los estudiantes empadronados en Castilla y León.

Además, ha avanzado que la convocatoria saldrá el próximo lunes, 21 de septiembre; las bases están publicadas desde julio y podrán beneficiarse todos los alumnos que cumplan los requisitos.

Un sistema "más atractivo"

Por otro lado, el presidente de la Junta ha puesto en valor los nuevos grados estratégicos que ya son una realidad, como Medicina en Burgos y León, Farmacia en Valladolid y Veterinaria en Salamanca, junto a otras nuevas titulaciones como Biotecnología en la Universidad de Valladolid, entre otros.

En conjunto, la oferta académica alcanza este curso los 393 grados, 327 másteres y 117 doctorados.

Asimismo, Mañueco ha recordado que, desde que asumió la Presidencia de la Junta de Castilla y León, se han reducido las tasas casi un 40% en los estudios de grado y más del 50% en los másteres habilitantes.

Ello al tiempo que se han aumentado las becas para llegar a más beneficiarios, con mayores importes y nuevas modalidades; y se ha incrementado más de un 30% la financiación de las universidades, lo que ha permitido que actualmente trabajen en ellas 16.400 personas, un 21,5% más que en 2019.

Más alumnos y mayor atracción

El pasado curso se matricularon en las universidades de Castilla y León casi 103.500 alumnos, un 23% más que en el curso 2019-2020, mientras que este curso ya se registra un crecimiento de alrededor del 9% en los alumnos de nuevo ingreso en las universidades públicas.

A ello se suma la elevada capacidad de atracción del sistema universitario de Castilla y León: el 37% de los alumnos que cursan estudios presenciales en la Comunidad procede de otras autonomías y el balance con ellas arroja un saldo positivo de 13.000 estudiantes.

Castilla y León es la segunda comunidad de España en capacidad para atraer estudiantes de grado y la tercera en estudios de máster.

En relación con esta movilidad, Mañueco ha reiterado la exigencia al Gobierno de España de una PAU "única" que garantice "la igualdad de oportunidades, la objetividad y la seguridad jurídica para todos los estudiantes".

Impulso a los campus territoriales

El presidente de la Junta ha destacado también la apuesta por aumentar el atractivo de las universidades a través de los campus territoriales, a través de un Plan Extraordinario de Inversiones que contempla 125 millones de euros adicionales hasta 2031.

El objetivo del mismo es impulsar, además de las instalaciones necesarias para los nuevos grados estratégicos, un nuevo edificio multiusos en el campus de Ávila, la ampliación de las dotaciones del campus de Zamora y un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0 en el campus de Béjar.

Asimismo, están previstas la tercera fase del campus de Segovia, la ampliación de Ingenierías Agrarias en el campus de Palencia e instalaciones para Ciencias de la Salud en el campus de Soria, a lo que se suma la financiación ya comprometida este año para el nuevo edificio de policlínica en el campus de Ponferrada.

A lo anterior se añade el impulso al Erasmus Rural, un programa de prácticas dirigido a fortalecer el vínculo de los jóvenes con los municipios y contribuir, así, a la vertebración y cohesión de Castilla y León.

Investigación de excelencia

Finalmente, Mañueco ha reafirmado la apuesta de la Junta por proyectar Castilla y León como una comunidad "líder en ciencia e innovación y por seguir impulsando una investigación de excelencia".

Para ello, entre otras medidas, el Ejecutivo autonómico continuará "reforzando las estructuras de investigación y favoreciendo que el talento investigador pueda desarrollar su futuro profesional en Castilla y León".