La criminalidad se dispara en Castilla y León: intentos de homicidio, robos y tráfico de drogas la elevan un 6,5%

La criminalidad se dispara en Castilla y León. Entre enero y junio de 2026 se registraron 49.978 infracciones penales, 3.060 más que en el mismo periodo del año anterior, un incremento del 6,5% que multiplica por 13 el tímido aumento del 0,5% nacional.

La Comunidad se sitúa así como la quinta autonomía donde más crece la criminalidad, solo por detrás de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias.

Lo que más pesa en esa subida no son los delitos cometidos a través de internet, aunque también aumentan. La cibercriminalidad creció un 4,1%, hasta las 14.497 denuncias, de las que 12.691 corresponden a estafas informáticas.

El verdadero salto se produce en la delincuencia convencional, que avanza un 7,5% y suma 35.481 casos. Ahí es donde Castilla y León se desmarca con claridad de la tendencia española.

Los robos con violencia e intimidación se han disparado un 20,8%, de 360 a 435, el mayor incremento porcentual de toda España en esa categoría, mientras en el conjunto del país incluso bajan.

También suben con fuerza las tentativas de homicidio y asesinato, que pasan de 19 a 23, un 21,1% más. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria crecen un 19,6%, hasta 640, y el tráfico de drogas otro 20%, de 190 a 228.

Los hurtos aumentan un 7,2% y las sustracciones de vehículos un 10,2%. En cambio, los homicidios consumados bajan de ocho a siete y los delitos contra la libertad sexual descienden ligeramente, un 1,2%, con una caída más marcada en las agresiones sexuales con penetración.

Provincias

El mapa provincial no es homogéneo. Palencia lidera no solo la Comunidad sino todo el país, con un salto del 20,3%. Le siguen Burgos, con un 11,8%, y Ávila, con un 9,3%.

León registra un 6,6% más de infracciones, hasta 9.166, aunque su tasa se mantiene en 40,5 delitos por cada mil habitantes, 10 puntos por debajo de la media nacional. Zamora, Salamanca, Segovia y Valladolid también suben, esta última de forma más moderada, un 1,8%.

Solo Soria rompe la tónica y baja un 0,3%.

El segundo trimestre ha acelerado una tendencia que ya se intuía. Tres meses antes el incremento regional era dos puntos inferior. El repunte de los robos violentos, las tentativas de homicidio y el tráfico de drogas ha empujado las cifras hacia arriba en una comunidad que, pese a todo, sigue teniendo una tasa global más baja que la media española.

El dato invita a mirar no solo el volumen total, sino el tipo de delitos que están creciendo con más rapidez y cómo se distribuyen por provincias.

La estadística oficial del Ministerio del Interior dibuja un semestre en el que Castilla y León ha dejado de ser una excepción tranquila para convertirse en una de las regiones donde la delincuencia convencional avanza con más fuerza.