La Junta defiende la “transparencia” de sus listas de espera ante la polémica del Ramón y Cajal de Madrid

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Eduardo Margareto / ICAL

La Junta de Castilla y León reivindica la “transparencia” de su sistema de información sobre las listas de espera sanitarias en plena polémica por los registros de la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo autonómico sostiene que sus datos se publican de forma periódica y desglosada por cada hospital, lo que permite conocer la situación de cada centro y contrastar la información facilitada por la Administración.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió este jueves este modelo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por la controversia surgida en Madrid en torno a las listas de espera.

Carriedo aseguró que Castilla y León ofrece información "de forma periódica y desglosada hospital por hospital", de manera que los ciudadanos y los medios de comunicación pueden conocer la situación de las listas de espera en los distintos centros sanitarios de la Comunidad.

La comparación con Madrid surgió a raíz de las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones realizadas por la ministra de Sanidad acerca de los datos de las listas de espera.

En este contexto, el portavoz autonómico señaló que el propio Ministerio ha trasladado su "confianza plena" en las comunidades autónomas, con la excepción de Madrid.

Frente a esta situación, Carriedo puso en valor el sistema de Castilla y León y defendió que los datos publicados por la Comunidad están sometidos a mecanismos que permiten plantear dudas y comprobar la información.

"Si existiera alguna duda sobre los datos publicados por la Comunidad, existen mecanismos para plantearla y comprobar la información", señaló el portavoz.

La Junta sitúa así la transparencia de los datos como uno de los elementos de su gestión de las listas de espera y reivindica la posibilidad de consultar la información con un nivel de detalle que llega hasta cada hospital.

Carriedo aprovechó además su respuesta para insistir en que los servicios públicos constituyen "una prioridad" para el Gobierno autonómico.

En este sentido, defendió los resultados que, a su juicio, presenta Castilla y León en ámbitos como la sanidad, los servicios sociales, la educación y la dependencia en comparación con el conjunto nacional.