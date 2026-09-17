CSIF se moviliza en Castilla y León ante el "incumplimiento" del acuerdo marco en Correos y amenaza con ir a la huelga

CSIF se concentra ante la oficina principal de Correos en Palencia por el incumplimiento del acuerdo marco alcanzado con la empresa postal, este jueves Brágimo ICAL

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha retomado este jueves las movilizaciones en Correos con concentraciones simultáneas, a las 11:00 horas, ante las oficinas principales de las nueve capitales de provincia de Castilla y León.

El sindicato denuncia el "incumplimiento" del acuerdo marco por parte de la empresa y no descarta convocar huelga si no se aplican las medidas pactadas en 2024. Los representantes de los trabajadores aseguran que la dirección de la empresa pública ha "eludido los compromisos adquiridos".

Entre ellos destacan el refuerzo de la plantilla y la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales. CSIF exige, además, transformar las jornadas parciales en contratos a tiempo completo y poner en marcha un plan de rejuvenecimiento ante la elevada edad media de la plantilla.

Las concentraciones han tenido lugar en Ávila (Plaza de la Catedral, 2), Burgos (Plaza Conde de Castro), León (Jardín de San Francisco), Palencia (Plaza León, 8), Salamanca (Gran Vía, 25), Segovia (Plaza Doctor Laguna, 5), Valladolid (Plaza de la Rinconada) y Zamora (Calle de Santa Clara, 15).

CSIF insiste en que no pide nuevas condiciones, sino el cumplimiento de lo ya acordado. Si Correos no concreta plazos y medidas, el sindicato independiente avisa de que mantendrá la presión y no descarta ir a la huelga.