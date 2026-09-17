Castilla y León sale en defensa de Vivas ante los ataques del Gobierno: “Está haciendo más por España que Pedro Sánchez”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tratar de trasladar ahora a las comunidades autónomas y, en particular, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la responsabilidad por la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha cuestionado el cambio de discurso del Ejecutivo, que, a su juicio, ha pasado de presentar la situación como “una crisis solucionada”, como afirmó el ministro Óscar Puente a señalar ahora a Vivas como uno de los responsables de que no se haya resuelto.

“Hemos pasado de que la crisis se había resuelto a que el culpable es el señor Vivas”, ha reprochado el portavoz autonómico, quien ha defendido la actuación del presidente ceutí y ha asegurado que “Vivas está haciendo más por España que Pedro Sánchez”.

La disputa política se produce después de semanas de tensión entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta por la gestión de la invasión de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

El Gobierno central sostiene que una parte fundamental de la solución pasa por la reubicación y acogida de los menores migrantes, mientras que la Ciudad Autónoma reclama, entre otras medidas, el control de la frontera y el retorno de quienes puedan ser devueltos conforme a la legislación.

Sánchez, como parte de sus ministros, ha reprochado a Vivas un cambio respecto a la colaboración mantenida durante la crisis de 2021 y ha afirmado que actualmente existen dificultades para poner en marcha algunos acuerdos alcanzados con la Ciudad Autónoma.

El Gobierno ha endurecido en los últimos días sus críticas al presidente ceutí. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, afirmó esta semana que le preocupa que Vivas haya dejado de hablar “como el presidente de la ciudad autónoma” para asumir, según su interpretación, el argumentario del Partido Popular.

Carriedo ha rechazado esta argumentación y ha puesto el foco en las competencias del Estado sobre la seguridad fronteriza.

“Echar la culpa ahora a las comunidades autónomas de que sus fronteras hayan sido violadas es no saber que el responsable de la seguridad de las fronteras es el Gobierno de España”, ha afirmado.

El portavoz de la Junta ha recordado además las primeras declaraciones realizadas por Sánchez tras los acontecimientos de finales de julio y ha considerado contradictorio que, después de que el Gobierno calificara la situación como una vulneración de la frontera española, ahora se pretenda atribuir la responsabilidad a las administraciones autonómicas.

También Carriedo ha considerado relevantes las palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

“Me gustaron las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, que dijo claras una serie de cosas evidentes”, ha señalado, antes de reclamar que España avance en esa misma dirección y aplique el marco común europeo.

El portavoz autonómico también ha reivindicado la actuación de Vivas durante la crisis. “Ha demostrado a Ceuta y a España su compromiso con los españoles”, ha sostenido, para añadir que el presidente ceutí debería recibir el reconocimiento del Gobierno y servir, en su opinión, como “efecto estímulo” para encontrar una solución.

“Se dijo que estaba resuelto el problema para ahora decir que el problema es del señor Vivas”, ha resumido Carriedo, que ha cerrado su intervención reivindicando el funcionamiento del Estado de derecho.

“La verdad se abre camino. Sabemos que el Estado de derecho funciona”, ha afirmado, en referencia a las investigaciones judiciales abiertas sobre lo sucedido durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta.