Castilla y León se mantiene en el podio nacional de servicios sociales, aunque cede el primer puesto a País Vasco

. El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, asiste a los Premios del Índice DEC 2025 de Servicios Sociales Juan Lázaro / ICAL

Castilla y León pierde el liderazgo nacional en servicios sociales que había mantenido en los últimos años, pero conserva su posición de privilegio y se mantiene en el podio de las comunidades españolas.

El Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, sitúa a la Comunidad en segunda posición, con una puntuación de 7,20, apenas por detrás del País Vasco, que alcanza los 7,35 puntos, y por delante de Navarra, con un 7,18.

El resultado supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior, de 0,53 puntos, pero permite a Castilla y León mantener una calificación de servicios sociales considerada de nivel alto y, además, continuar como la comunidad mejor valorada entre las que cuentan con un régimen de financiación común.

La media nacional se queda en 5,33 puntos.

El informe, que analiza la evolución de los servicios sociales en el conjunto de las comunidades autónomas, destaca que Castilla y León consolida la fortaleza de su sistema.

Gracias, entre otros factores, a la inversión social y a una base normativa considerada de excelencia, aunque advierte también de un retroceso en algunos indicadores relacionados con la cobertura efectiva de determinadas prestaciones.

Durante la presentación del informe, el coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García Herrero, puso en valor la posición de Castilla y León pese al descenso.

“Tiene mucho mérito que Castilla y León, aunque haya bajado un puesto este año y haya descendido algunas décimas en la puntuación global, mantenga esa cualificación de buenos servicios sociales y esté en el podio a nivel nacional”, señaló.

García Herrero recordó además que la comparación se produce con comunidades como País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen foral y una capacidad de financiación diferente. En este contexto, defendió el resultado obtenido por Castilla y León.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, atribuyó la segunda posición al trabajo desarrollado durante los últimos años y aseguró que no se trata de un resultado “fruto de la casualidad, sino del diálogo, la cooperación institucional y el consenso social”.

“Detrás de cada dato hay personas”, señaló el consejero, antes de citar a las personas mayores que quieren permanecer en sus domicilios, a las personas con discapacidad y a quienes presentan necesidades especiales.

El objetivo, añadió, no debe limitarse a garantizar derechos, sino también a proporcionar herramientas para que puedan ejercerlos y desarrollar sus proyectos de vida.

Más inversión social

Uno de los datos más favorables que recoge el Índice DEC es el incremento de la inversión en servicios sociales. Castilla y León ha elevado por segundo año consecutivo sus principales indicadores económicos después de una etapa de retroceso que tuvo especial intensidad en 2022.

El gasto en servicios sociales por habitante alcanza los 627,7 euros, frente a los 592,5 del ejercicio anterior. Son 35,2 euros más y un incremento del 5,9%, además de situarse 52,6 euros por encima de la media nacional, fijada en 575,1 euros.

También aumenta el peso del gasto social sobre el PIB regional, que pasa del 1,99% al 2,03%, frente al 1,75% del conjunto de comunidades. El porcentaje del gasto de las administraciones públicas destinado a servicios sociales se mantiene en el 11,1%, por encima del 10,4% nacional.

El informe considera precisamente la recuperación de la relevancia económica como uno de los principales avances del sistema castellano y leonés y señala que se está corrigiendo por segundo año consecutivo una tendencia descendente que se había prolongado, con algunas excepciones, desde 2015.

Castilla y León sobresale especialmente en determinados servicios. En atención a la dependencia obtiene 7,5 puntos, frente a los 4,9 de media nacional. También presenta una cobertura de plazas residenciales para mayores de 75 años del 11,6%, más del doble que el 5,5% estatal.

La diferencia también es notable en los servicios residenciales para personas con discapacidad. La cobertura alcanza el 4,5%, frente al 1,8% de media en España. En centros de día y ocupacionales especializados en discapacidad, la Comunidad dispone de 6,5 plazas por cada 100 personas, frente a las 3,2 del conjunto del país.

El informe también destaca otros indicadores: el 61,9% de los acogimientos de menores son familiares, frente al 51,8% nacional; existen 26,1 plazas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género por cada 100 mujeres con orden de protección, frente a 16,2 de media; y hay 97,1 plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, frente a 86,4 en España.

Los deberes pendientes

El segundo puesto no oculta, sin embargo, algunas debilidades. El propio Índice DEC identifica ámbitos en los que Castilla y León se encuentra por debajo de la media nacional.

Es el caso de los servicios sociales comunitarios, donde existe un profesional por cada 1.536 habitantes, frente a uno por cada 1.363 de media estatal. También presenta una menor cobertura de las rentas de inserción: llegan al 1,2% de la población por debajo del umbral de la pobreza, frente al 6,2% nacional.

En ayuda a domicilio, la cobertura entre los mayores de 75 años es del 8,4%, frente al 12,6% estatal. La teleasistencia también se encuentra por debajo de la media, con una cobertura del 15,4% frente al 24%.

Estos datos marcan parte de los retos que deberá afrontar el sistema en los próximos años, especialmente en una Comunidad caracterizada por la dispersión territorial, la elevada ruralidad, el envejecimiento de la población y una baja natalidad.

'A gusto en casa', reconocimiento al medio rural

La jornada sirvió además para reconocer el programa 'A gusto en casa', desarrollado por la Junta de Castilla y León junto con los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector. La iniciativa, puesta en marcha inicialmente como experiencia piloto en Ávila en 2018, busca que las personas mayores, con discapacidad o enfermedad crónica puedan permanecer en sus hogares y en su entorno rural con los apoyos necesarios.

Actualmente atiende a 2.493 personas en 1.119 municipios de las nueve provincias. En Salamanca son 340 usuarios, de los que 14 corresponden a San Esteban de la Sierra, cuyo Ayuntamiento y Asprodes recibieron el reconocimiento de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El programa combina servicios de promoción de la autonomía personal, asistencia personal, comedor, lavandería o teleasistencia avanzada, además de la figura del gestor de caso, encargado de acompañar a cada persona en la definición de su proyecto de vida y de los apoyos que necesita.