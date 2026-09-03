Mañueco: "Queremos que Ceuta recupere la normalidad"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asiste a la concentración en apoyo a Ceuta. ICAL

Mañueco también estuvo presente en una de las muchas manifestaciones a favor de Ceuta que se celebraron en Castilla y León, donde cerca de 90.000 personas mostraron su solidaridad.

Así, el presidente de la Junta de Castilla y León reclamó este miércoles que los habitantes de Ceuta puedan recuperar la normalidad después de “la invasión” sufrida hace aproximadamente un mes.

“Desde Castilla y León, hoy más que nunca, estamos con Ceuta”, manifestó el presidente desde Salamanca antes de participar en la concentración con motivo del Día de Ceuta.

Fernández Mañueco se sumó a la convocatoria impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias en la capital salmantina, su ciudad natal, para trasladar su “solidaridad, apoyo y cariño” a los habitantes de la ciudad autónoma.

La concentración reunió a miles de personas en el ágora salmantina, muchas de ellas portando banderas de España y coreando consignas contra el Gobierno central.

“Hoy Castilla y León queremos mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño con Ceuta. Hoy más que nunca desde Castilla y León todos somos Ceuta”, afirmó Mañueco ante los medios de comunicación.

El presidente de la Junta insistió en la necesidad de que los ceutíes recuperen cuanto antes la normalidad.

“Queremos pedir que se recupere la normalidad de los ceutíes por la invasión a la que se han visto sometidos hace un mes aproximadamente. Creo que es algo imprescindible», declaró.

Mañueco volvió a emplear el término “invasión” antes de concluir su intervención y quiso extender su respaldo a todos los municipios y territorios de Castilla y León.

“Estamos con Ceuta. Desde Castilla y León, como toda España, hoy más que nunca estamos con Ceuta”, concluyó el presidente autonómico.