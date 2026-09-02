El PSOE prescinde de Luis Tudanca y propone a Clara Martín como senadora autonómica por Castilla y León

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, en una imagen de archivo Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia

La Permanente de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE de Castilla y León, presidida por su secretario general, Carlos Martínez, ha propuesto este miércoles a la segoviana Clara Martín como senadora por designación autonómica.

Con esta decisión, el PSOECyL prescinde de Luis Tudanca, exsecretario general del partido y senador autonómico desde mayo de 2025, tres meses después de ser relevado en el liderazgo de la formación por el actual secretario general, Carlos Martínez.

El acuerdo se remitirá este mismo miércoles a las Cortes de Castilla y León, que deberán votar las propuestas de los grupos en el pleno ordinario de los días 10 y 11 de septiembre.

Clara Martín fue alcaldesa de Segovia entre 2022 y 2023, es portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital y forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE.

Licenciada en Historia del Arte y con trayectoria previa como arqueóloga, su nombre consolida el perfil municipalista y federal que Martínez ha impulsado desde que relevó a Tudanca.

Tudanca, sin escaño

La decisión cierra el ciclo institucional del burgalés. Tudanca dirigió el PSOECyL durante una década, entre 2014 y 2025, hasta el XV Congreso de febrero del año pasado, en el que Martínez, entonces alcalde de Soria, asumió el liderazgo.

El relevo se presentó como un traspaso ordenado, pero estuvo marcado por tensiones con Ferraz, diferencias sobre la estrategia nacional y, ya con Martínez al frente, por la crisis de los micrófonos abiertos en las Cortes, en la que cargos próximos a Tudanca criticaron al nuevo secretario general.

En abril de 2025, Tudanca dejó la portavocía y su escaño en las Cortes y fue designado senador autonómico en sustitución de Fran Díaz, un movimiento que se interpretó entonces como una salida pactada para evitar una bicefalia prolongada.

Tomó posesión en el Senado el 6 de mayo de 2025. Tras las elecciones autonómicas de 2026 y la constitución de la nueva legislatura, correspondía renovar a los tres senadores de designación autonómica, dos del PP y uno del PSOE. El partido ha optado por no revalidarle.

La vicesecretaria general, Nuria Rubio, ha valorado este mismo miércoles la "buena labor" de Tudanca tanto al frente del partido como en el Senado, pero ha subrayado que "nadie es imprescindible" y que "otros compañeros merecen nuevas oportunidades". Tudanca se queda así sin cargo institucional.

La propuesta de Martín, vocal de la Ejecutiva Federal desde julio de 2025, refuerza la presencia de Segovia y del medio rural en la Cámara Alta y encaja con la renovación territorial que Martínez ha defendido desde su elección como líder del PSOECyL.

El pleno de las Cortes de los días 10 y 11 de septiembre formalizará el nombramiento junto con los de los candidatos del Grupo Popular, Javier Iglesias y Javier Maroto, anunciados también este miércoles.