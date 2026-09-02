Nuria Rubio advierte a los socialistas que vayan a las manifestaciones por Ceuta: "Tendrán que explicar el motivo"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, durante su rueda de prensa de este miércoles Miriam Chacón ICAL

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha lanzado una advertencia este miércoles a los socialistas que acudan a las manifestaciones de apoyo a Ceuta y ha asegurado que "tendrán que explicar el motivo y la razón por la que acuden".

"No compramos los postulados de la derecha y la extrema derecha que están detrás de estas convocatorias", ha señalado, aunque ha asegurado que desde el PSOECyL no se ha dado "ninguna orden" a los cargos y militantes del partido sobre si deben acudir o no a estas manifestaciones.

Con todo, ha recordado que la posición de la formación es la de no acudir bajo el prisma de que no compran "los postulados de la derecha y la extrema derecha" y ha señalado que "los compañeros que acudan tendrán que explicar el motivo y la razón por la que acuden".

Además, ante la posibilidad de que el alcalde de León, José Antonio Diez, asista a la manifestación, como él mismo ha aseverado, ha replicado: "Me gustaría ver a todos los compañeros del PSOE en las manifestaciones que se organizan por los bomberos forestales, porque en mi provincia, el 21 de agosto, no estaban todos los cargos socialistas".

En todo caso, Rubio ha asegurado que con todos los compañeros y militantes con los que ha hablado se sitúan "en la misma dinámica" que el conjunto del PSOE, dando su "apoyo a los ciudadanos de Ceuta" pero también a "los que llegan a Ceuta", que la vicesecretaria autonómica socialista recordó que son "personas vulnerables".

Y es que, según ha asegurado, para el PSOECyL "los derechos humanos no son negociables y cuestionables" y, por ello, se niegan a "utilizar el odio contra personas con diferente color de piel" para sacar "ese rédito político" del que ha acusado Rubio a "algunos partidos que están detrás de esta convocatoria".

La "hipocresía" de Mañueco

Rubio ha lamentado que mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se muestra "apasionado por manifestarse por los ciudadanos que viven en Ceuta, no esté preocupado por los ciudadanos de Castilla y León".

Ello ya que "siempre que decide ir a una manifestación, no tiene que ver con los intereses de los ciudadanos" de la Comunidad.

"Se llama hipocresía", ha afirmado la vicesecretaria autonómica socialista, que se ha preguntado dónde estaba el presidente de la Junta ante manifestaciones como las de Oncobierzo para reclamar personal para la Unidad de Oncología del hospital berciano.

También ante las convocadas por los bomberos forestales para exigir mejores condiciones en el operativo, o las de las organizaciones profesionales agrarias para reclamar a la Junta ayudas con las que superar la crisis del cereal.

"No está preocupado por los problemas de los ciudadanos de Castilla y León", ha apuntado Rubio, al señalar también la ausencia del presidente autonómico en las manifestaciones "por la educación" o para defender a una trabajadora de UGT en León que fue agredida "verbal y físicamente por una persona que le echaba en cara su ideología política".

"Ahí ellos no están", ha vuelto a afear Rubio a los miembros del PP y de Vox, y ha aventurado que "muchos" de los que acudan esta tarde a las manifestaciones convocadas de apoyo a Ceuta por la crisis migratoria vivida desde el pasado 30 de julio "ni sabrán situar Ceuta en un mapa".

Además, ha pedido la suma de todos "para solucionar este problema que hay en Ceuta", aunque ha matizado que "quizá para solucionarlo, hay que ir a las reuniones que convoca el Gobierno de España" y ha considerado que "la mayor solidaridad" es que Castilla y León "acoja a los niños y niñas que tiene que acoger y que se pacten" en esa reunión de Estado.

"Ahí demostraríamos ser solidarios y no manifestándonos de manera partidista y sacando rédito político de la manera más asquerosa ante una situación en la que hay niños y niñas vulnerables", ha zanjado Rubio.