Castilla y León se echa hoy a la calle por Ceuta: PP y Vox apoyan las concentraciones mientras Diez desafía a Ferraz

Numerosos ceutíes, concentrados en la plaza de África para depositar velas en señal de protesta por el asalto migratorio EFE

Este jueves, 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, las plazas de los municipios de Castilla y León se convertirán en escenario de una movilización simultánea que mezcla solidaridad institucional, pulso político nacional y una fractura interna en el PSOE.

A las 20:00 horas de la tarde, frente a los ayuntamientos de todas las localidades de las nueve provincias, ciudadanos e instituciones están llamados a concentrarse en apoyo a la ciudad autónoma.

Es la traducción local de una crisis fronteriza que lleva un mes tensionando la política española y que ha obligado a alcaldes socialistas a elegir entre acatar la disciplina de Ferraz y desmarcarse de las concentraciones o apoyarlas, como en el caso del alcalde de León, José Antonio Diez.

Una crisis sin precedentes

El origen está en los días 30 y 31 de julio. Decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad de unos 84.000 habitantes.

Hubo decenas de fallecidos en el intento, retornos masivos en las horas siguientes y, un mes después, varios miles de inmigrantes siguen en la ciudad autónoma, con recursos desbordados, asentamientos en playas y polígonos, y una convivencia tensionada.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha habilitado plazas temporales y recursos extraordinarios, pero la percepción en Ceuta es de abandono y de falta de una respuesta de Estado a lo que muchos describen como una violación de la integridad territorial.

El verso suelto de León

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la popular María José García-Pelayo, convocó concentraciones pacíficas y sin símbolos de partido ante los ayuntamientos.

Ferraz respondió con una circular interna pidiendo a sus cargos que no acudieran: consideraba la iniciativa un uso partidista contra Sánchez.

Pero los versos sueltos dentro del partido se han multiplicado. Más de 30 alcaldes socialistas de distintas comunidades han anunciado que estarán en las calles. En Castilla y León, el caso más visible es el del alcalde de León.

José Antonio Diez ha confirmado que acudirá a la concentración de la sociedad civil en la Plaza de San Marcelo. "Voy a estar allí presente y creo que no hago nada extraño con apoyar al pueblo ceutí", ha dicho.

Es una posición coherente con su trayectoria: Diez ya se ha desmarcado de Ferraz en otras ocasiones. En una comunidad donde el PSOE gobierna pocas capitales, su gesto pesa. León es el municipio de mayor población entre los socialistas díscolos.

El mapa de concentraciones

En la misma jornada habrá presencia de la Junta. El presidente popular, Alfonso Fernández Mañueco, estará presente en Salamanca y el vicepresidente Carlos Pollán, de Vox, acudirá a la concentración en León. Prácticamente todo el Ejecutivo autonómico se repartirá por las capitales.

CEOE Castilla y León ha llamado a empresarios y ciudadanos a participar y las Cortes autonómicas proyectarán esta noche, de 21:00 a medianoche, la bandera de Ceuta en su fachada.

En Valladolid, la concentración institucional será en la Plaza Mayor. El alcalde popular, Jesús Julio Carnero, ha hecho campaña activa de respaldo. Habrá actos también en Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y otros municipios de la provincia.

En Salamanca, la cita es en la Plaza Mayor, con el propio Mañueco. Burgos se concentra en la Plaza del Cid. Ávila, en la Plaza de Santa Teresa. Segovia y Soria, en sus respectivas plazas mayores.

Palencia capital, gobernada por el PSOE, se queda fuera de la convocatoria de la FEMP por coincidir con las fiestas de San Antolín, aunque hay llamamientos en otros municipios de la provincia.

Zamora es la excepción institucional: el alcalde Francisco Guarido (IU) ha rechazado secundar lo que considera un "uso partidista" de la FEMP. El PP zamorano, no obstante, ha animado a los vecinos a acudir igualmente a las 20:00 horas.

No todo será una sola voz. Colectivos sociales, sindicatos y organizaciones de izquierda han convocado concentraciones antirracistas paralelas o previas: Valladolid a las 19:00 en Fuente Dorada, Salamanca a las 19:30 en la Plaza de los Bandos, Segovia a la misma hora en la Plaza del Doctor Laguna, Burgos a las 20:00 en la Plaza del Cid.

Denuncian que las movilizaciones de la FEMP sirven para "legitimar discursos xenófobos" y reclaman "atención humanitaria" para los inmigrantes que siguen en Ceuta.

El resultado previsible es una jornada de plazas ocupadas por dos relatos enfrentados: uno que pone el acento en la defensa de la ciudad, las fronteras y la convivencia de los ceutíes; otro que insiste en que no hay invasión, sino personas huyendo de la miseria.

Más que una foto

La convocatoria llega el día antes de que Sánchez comparezca en el Congreso mientras PP y Vox han convertido Ceuta en el primer gran pulso del curso político: acusan al Gobierno de debilidad con Marruecos, de cifras contradictorias sobre cuántos migrantes permanecen y de no haber articulado una respuesta de Estado.

El PSOE replica que se "instrumentaliza" el dolor de una ciudad y que la FEMP actuó de forma "unilateral". La grieta municipal socialista −León, Mérida, Chiclana, Sagunto y decenas más− muestra que el argumento no convence a todos los que gobiernan cerca de la gente.

Diez lo formula con claridad: hay cuestiones que no deberían ser de partido. En Castilla y León, gobernada por PP y Vox, la movilización refuerza el relato de la Junta sobre inmigración y fronteras. Al mismo tiempo, el gesto de Díez evita que el mapa quede reducido a un frente derecha-izquierda.

Es precisamente esa ambigüedad la que más incomoda a Ferraz: un alcalde socialista de una capital de provincia diciendo que apoyar a Ceuta no es atacar a Sánchez.

Las concentraciones se han diseñado como actos breves, silenciosos o con lectura de manifiesto, sin banderas de partido. Queda por ver si la calle respeta esa consigna o si las tensiones de las últimas semanas se trasladan a las plazas de Castilla y León.

Lo que ya está claro es que, un mes después de la avalancha, Ceuta ha dejado de ser un problema lejano. Esta tarde, en las plazas mayores de la Comunidad, se medirá hasta qué punto España es capaz de hablar de fronteras, solidaridad y Estado sin partidismos.