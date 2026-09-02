Castilla y León se desborda en solidaridad con Ceuta y señala a Pedro Sánchez: “No es inmigración, es una invasión”

De Valladolid a Salamanca, y de Salamanca a León pasando por casi todas las provincias, Castilla y León ha salido este miércoles a la calle para mirar hacia el sur, hacia Ceuta, y mostrar todo su apoyo en lo que tienen claro que “no es emigración, es una invasión”.

Lo que comenzó como una convocatoria de solidaridad acabó adquiriendo, en muchos puntos, el tono de una protesta política de mayor alcance, porque la solidaridad con el pueblo ceutí es grande desde toda España.

En total, según las fuentes policiales, reunieron a 90.000 personas en las nueve capitales, lo que la convierte en una de las movilizaciones con más respaldo en la Comunidad en los últimos años.

En la Plaza Mayor de Valladolid, la imagen fue creciendo minuto a minuto hasta convertirse en una de esas fotos que se quedan grabadas para siempre, casi como un ascenso del Pucela.

Miles de personas, con una asistencia estimada, según Policía Municipal, de 20.000 personas, fueron ocupando la plaza vallisoletana hasta llenarla por completo. La concentración se extendió incluso hacia la calle Santiago, desbordando el espacio habitual de las grandes convocatorias.

Había banderas de España por todas partes. Algunas enormes, sostenidas entre varias personas.

Otras pequeñas, en manos de familias y grupos de amigos. También camisetas de la selección española de fútbol y prendas con referencias a Ceuta.

Una marea de banderas y mensajes de respaldo. En el escenario habilitado habló gente con relación con Ceuta. En especial Elisa Pedrosa, una ceutí que emocionó al público.

“Ceuta es España” fue una de las consignas más repetidas durante la concentración. Un lema sencillo, coreado una y otra vez, que resumía el motivo oficial de la convocatoria. Pero pronto llegaron otros gritos.

La protesta contra la situación vivida en la ciudad autónoma se mezcló con el rechazo frontal al Gobierno de Pedro Sánchez.

“No es inmigración, es una invasión”, corearon algunos de los asistentes. También se escucharon proclamas como "Pedro Sánchez a prisión, Pedro Sánchez dimisión" y cánticos insultantes dirigidos contra el presidente del Gobierno.

El ambiente era de movilización. Muchos vecinos preguntándose por lo ocurrido en Ceuta y, al mismo tiempo, comentando la situación política nacional.

¿Qué le debe Sánchez a Marruecos para vernos así”, se preguntaba uno.

Salamanca, Mañueco ante una Plaza Mayor abarrotada

La escena se repitió en Salamanca. Allí, la Plaza Mayor volvió a ejercer de gran escenario ciudadano.

Miles de personas se concentraron en el corazón de la capital del Tormes, rodeando al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Banderas de España, aplausos y proclamas contra el Ejecutivo central acompañaron una concentración en la que el presidente autonómico quiso trasladar un mensaje de respaldo directo a los habitantes de la ciudad autónoma.

“Hoy Castilla y León queremos mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño con Ceuta. Hoy más que nunca desde Castilla y León todos somos Ceuta», manifestó Mañueco antes de la concentración.

El presidente de la Junta reclamó además que los ceutíes puedan recuperar la normalidad tras lo sucedido durante la crisis fronteriza. «Queremos pedir que se recupere la normalidad de los ceutíes», señaló.

León también mira hacia Ceuta

León congregó a unas 9.500 personas, según fuentes policiales para el acto celebrado en la plaza de San Marcelo, donde se exhibieron banderas españolas y pancartas con mensajes como ‘No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España’ y ‘León ruge por ti, Ceuta’.

En León, la concentración tuvo igualmente una importante lectura política. Allí estuvo presente el vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, que responsabilizó directamente al Gobierno de España de lo ocurrido en Ceuta.

Pollán calificó los acontecimientos como una «invasión» y sostuvo que el Ejecutivo central conocía el riesgo de que pudiera producirse una situación de estas características sin haber hecho lo suficiente para evitarla.

El dirigente reclamó medidas para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma y elevó todavía más el tono político al exigir responsabilidades al presidente del Gobierno.

Pero León ofreció además otra de las imágenes políticas más significativas de la jornada. El alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, confirmó su presencia en la concentración de la sociedad civil, desmarcándose así de la posición marcada desde la dirección federal del PSOE.

Una movilización repartida por toda la Comunidad

La protesta no se limitó a las tres grandes capitales que concentraron buena parte de la atención. A las ocho de la tarde, ciudadanos e instituciones estaban llamados a concentrarse ante ayuntamientos y plazas de diferentes municipios de las nueve provincias de Castilla y León.

En Segovia, 5.000 personas, según el Ayuntamiento, se reunieron ante la sede municipal para mostrar su solidaridad con los ceutíes. Burgos cifró en 10.000 los asistentes según fuentes policiales en la concentración celebrada en la Plaza Mayor.

Las Cortes de Castilla y León proyectaron la bandera de Ceuta sobre la fachada de su sede durante esta noche.

En Palencia, cerca de 3.500 personas, según datos de la Policía Nacional, participaron en la concentración, que contó con la presencia del consejero de la Junta Carlos Fernández Carriedo

Y Zamora se convirtió en la gran excepción institucional después de que su alcalde, Francisco Guarido, rechazara participar al considerar que la iniciativa tenía un componente partidista. El PP zamorano, no obstante, animó a los ciudadanos a acudir igualmente.

Y esa oferta tuvo premio porque cerca de 4.000 personas, según fuentes consultadas por Ical, ocuparon la Plaza Mayor y las calles aledañas.

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, destacó que “hoy es el día de Ceuta” y consideró importante “mostrar todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo a los ceutíes y a la ciudad autónoma”.

Este miércoles, 2 de septiembre ya ha pasado a la historia de Castilla y León, de España, y por supuesto, de Ceuta.