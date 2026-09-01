La suerte de la Bonoloto cae en La Bañeza y Palencia: más de 78.000 euros para cada uno de los acertantes

Captura con la imagen de la administración de Loterías número 59.400 de Palencia, uno de los dos negocios donde ha caido el segundo premio de la Bonoloto. Maps.

La suerte ha vuelto a rozar con la varita a Castilla y León este arranque de mes.

El sorteo de la BonoLoto de este martes, 1 de septiembre, ha repartido una jugosa alegría en la Comunidad con dos boletos que se han quedado a un solo paso de la gloria absoluta, premiados en las provincias de León y Palencia.

La combinación que ha repartido la fortuna ha sido la formada por el 18, 34, 35, 40, 41 y 43, con el 22 como número complementario y el 9 en el reintegro.

Una jornada que ha movido casi 2,4 millones de euros en apuestas en todo el país.

Nadie logró llevarse el bote gordo de los seis aciertos, así que la bolsa sigue engordando para la próxima cita, donde un único acertante de primera categoría se podría embolsar un millón de euros del ala.

Eso sí, los dos afortunados castellanos y leoneses no tendrán de qué quejarse: sus boletos de cinco aciertos más el complementario les van a alegrar, y de qué manera, la vuelta a la rutina de septiembre.

La fortuna sonríe en La Bañeza y la capital palentina

Donde sí se desborda la alegría es en el territorio castellano y leonés.

En todo el país solo han aparecido dos acertantes de Segunda Categoría, y los dos han sido validados en la Comunidad. Cada uno de los afortunados se embolsará un premio unitario de 78.084,02 euros.

Uno de los boletos ganadores ha sido consignado en el estanco número 45.545 de La Bañeza (León), situado en los puestos 9 y 10 de la Plaza de Abastos, en la emblemática Vía de la Plata.

El segundo premio ha ido a parar a la Administración de Loterías número 59.400 de Palencia, ubicado en la calle Miguel de Unamuno, 8.