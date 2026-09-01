Mañueco ve “ya terminado” al Gobierno de Sánchez tras su “incapacidad y fracaso” en la crisis de Ceuta

l presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Miriam Chacón / ICAL .

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado al Gobierno central y lo ha calificado como un Ejecutivo “ya terminado”, al que acusa de haber demostrado su “incapacidad y fracaso” en la gestión de la seguridad nacional ante la situación registrada en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Mañueco realizó estas declaraciones durante la presentación de las principales novedades de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027.

Lo hizo en una comparecencia junto al vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

El jefe del Ejecutivo autonómico considera que la actuación del Gobierno de España ante esta situación evidencia la falta de capacidad de un gabinete que, a su juicio, se encuentra en su etapa final.

“Es un Gobierno que está ya terminado”, sostuvo Mañueco al ser preguntado por la crisis de Ceuta.

Respecto a los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma y a su posible traslado a la Península, el presidente de la Junta defendió la aplicación de la legislación de inmigración y respaldó expresamente la posición mantenida por su vicepresidente.

Mañueco parafraseó a Pollán al señalar que los menores “con quien mejor están es con sus padres, que están en Marruecos”, y asegura que la Junta defenderá esta posición incluso en los tribunales si fuera necesario.

“Coincido y comparto este análisis con el vicepresidente, respecto a este asunto o situaciones parecidas, respecto al traslado de menores a la Península”, aclaró el presidente de la Junta.

Movilización de la Junta en las protestas

La respuesta política a la situación de Ceuta tendrá también presencia en las movilizaciones convocadas para este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo al pueblo ceutí.

Tanto Mañueco como Pollán participarán en estas concentraciones. El presidente de la Junta asistirá a la convocatoria prevista en Salamanca, mientras que el vicepresidente primero lo hará en León.