Mañueco anuncia 36 nuevas medidas tributarias: menos IRPF e "impuesto cero" en transmisiones al medio rural

Castilla y León prepara una nueva vuelta de tuerca a su política de rebajas fiscales para 2027.

La Junta incorporará 36 nuevas medidas tributarias a la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas con reducciones en el IRPF, incentivos para acceder a la vivienda, bonificaciones en sucesiones y donaciones y nuevas ventajas para familias, jóvenes, autónomos y habitantes del medio rural.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el conjunto de las rebajas fiscales permitirá alcanzar un ahorro de 920 millones de euros para las familias y los contribuyentes de Castilla y León.

“Es una ayuda fiscal para los ciudadanos y, al mismo tiempo, pretendemos que haya más dinero disponible para las personas y las familias”, ha defendido.

La principal novedad será una nueva reducción del tramo autonómico mínimo del IRPF. La Junta continuará con su rebaja progresiva hasta alcanzar el 8% comprometido, con el objetivo de situar a Castilla y León entre las comunidades con una fiscalidad más favorable para los contribuyentes.

Ahora, tras pasar por Consejo Económico y Social, Consultivo y Cortes, ser aprobado para poner en marcha a partir del 1 de enero de 2027.

Pero la nueva ley también incorporará una deducción especialmente llamativa para los ciudadanos.

Hasta 150 euros en el IRPF por gastos de gimnasio y otras actividades deportivas. Según Mañueco, la medida pretende “aumentar la actividad deportiva y saludable de las familias”.

Vivienda

El acceso a la vivienda será otro de los grandes ejes de la reforma fiscal.

La Junta pondrá en marcha una cuenta ahorro-vivienda joven, destinada a menores de 40 años, que permitirá aplicar una deducción de hasta 1.500 euros anuales durante cinco años.

De esta manera, un joven podrá llegar a deducirse hasta 7.500 euros para destinar al ahorro necesario para comprar su vivienda habitual, mientras que una pareja podría alcanzar los 15.000 euros.

La Junta también quiere incentivar el alquiler estable mediante nuevas deducciones para propietarios e inquilinos.

La bonificación podrá alcanzar los 600 euros anuales por vivienda, siempre que se cumplan las condiciones de precio establecidas en la futura norma.

Otra de las medidas más relevantes será la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para comprar la primera vivienda habitual.

Frente al tipo general del 8%, la Junta prevé aplicar un tipo reducido del 3,75% para jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, viviendas de protección oficial y víctimas de violencia de género.

Además, se contemplarán nuevos tipos reducidos del 1,25% en actos jurídicos documentados para determinadas operaciones vinculadas a la construcción y promoción de vivienda protegida.

“Queremos mejorar y ampliar el acceso a la vivienda, tanto en la compra como en el alquiler, especialmente para los jóvenes”, ha señalado Mañueco durante la presentación.

Hijos, guardería y discapacidad

La Ley de Medidas también reforzará las ventajas fiscales para las familias.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha destacado que el proyecto responde al compromiso de “poner a las familias en el centro de todas las políticas de la Junta de Castilla y León”.

Entre las novedades figura la mejora de las deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción. Los importes se elevarán hasta 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 por el segundo y 2.400 euros por el tercero y sucesivos, con cantidades superiores en determinados supuestos.

También se ampliarán las ayudas fiscales para las familias con hijos mediante deducciones de hasta 1.320 euros por hijo y año para afrontar gastos como la guardería, el comedor o determinados servicios de cuidado.

La futura norma reforzará igualmente los beneficios para personas con discapacidad y sus familias, con mejoras en las deducciones existentes y nuevas ayudas vinculadas a descendientes con discapacidad.

“Un lugar pensado para las familias, los trabajadores, los jóvenes, los autónomos y los empresarios”, ha resumido Pollán al explicar la filosofía del proyecto.

Herencias y donaciones: nuevas bonificaciones para tíos, hermanos y sobrinos

La reforma fiscal también ampliará las ventajas en el impuesto de sucesiones y donaciones.

La Junta prevé extender las bonificaciones a familiares como hermanos, tíos y sobrinos, con una nueva reducción sobre los primeros 100.000 euros por heredero en los supuestos previstos por la ley.

Mañueco ha defendido que el objetivo es evitar que la fiscalidad se convierta en “un impedimento” para recibir una herencia o una donación dentro de la familia.

La nueva ley no se limitará a las rebajas fiscales. El proyecto incluirá también medidas de simplificación administrativa para facilitar la actividad de autónomos, emprendedores y empresas.

Pollán ha situado la desregulación como uno de los pilares de la iniciativa, con actuaciones destinadas a “facilitar los trámites y agilizar los procedimientos administrativos, simplificar las obligaciones y flexibilizar determinados controles previos”.

El campo y el medio rural también ganan peso

El proyecto contempla, además, medidas específicas para favorecer la continuidad de las explotaciones agrarias y el relevo generacional en el campo. Entre ellas figura el impuesto cero en determinadas transmisiones de explotaciones agrarias y otros incentivos para evitar que negocios familiares viables desaparezcan por problemas sucesorios.

Una de las modificaciones más relevantes será la ampliación del concepto de medio rural para acceder a numerosos beneficios fiscales.

La Junta extenderá su aplicación desde los municipios de hasta 10.000 habitantes a localidades de hasta 20.000 habitantes, una medida que permitirá que la mayor parte del territorio de Castilla y León pueda beneficiarse de estas ventajas.

Pollán ha resumido el espíritu de la nueva ley en una fórmula: “Menos burocracia, más eficiencia y mejores servicios públicos”.