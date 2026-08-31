El verano se acaba, pero la conciliación todavía no: el último puente antes de volver al colegio

A finales de agosto el verano empieza a despedirse. Se terminan las vacaciones, vuelven los horarios y muchas familias recuperan la rutina laboral, aunque los niños todavía no han regresado a las aulas.

Ese desfase de calendario se convierte cada año en uno de los momentos más complicados para quienes tienen hijos pequeños.

Los padres vuelven al trabajo, pero el curso aún no ha comenzado. Toca entonces cuadrar turnos, recurrir a los abuelos o buscar alternativas.

En Castilla y León, una de ellas es ‘Conciliamos’, el programa de la Junta destinado a atender a menores durante los periodos no lectivos.

Este verano llega además con una novedad: el servicio no termina el 31 de agosto, sino que se prolonga hasta el día anterior al comienzo del curso escolar 2026-2027.

El hueco de septiembre

El segundo periodo del programa comenzó el 3 de agosto y continuará hasta que termine oficialmente el verano escolar.

Cinco niños pueden ser suficientes

Uno de los principales retos está en el medio rural.

En las ciudades de más de 20.000 habitantes hacen falta al menos 15 menores para que el programa salga adelante.

En los municipios de entre 3.000 y 20.000 habitantes, el mínimo baja a ocho. Y en los pueblos de menos de 3.000 basta con cinco.

Esa diferencia permite mantener el servicio también en localidades pequeñas, donde exigir los mismos números que en una ciudad lo haría inviable.

Cada Ayuntamiento decide además en qué periodos participa y qué instalaciones utiliza para desarrollar las actividades.

La conciliación no entiende de vacaciones

‘Conciliamos’ acompaña a las familias durante buena parte del calendario escolar. En 2026 comenzó en Carnaval, continuó en Semana Santa y ha tenido en verano su periodo más largo. Después llegará Navidad.

La última convocatoria del año abrirá el plazo de solicitudes entre el 23 y el 30 de noviembre para cubrir los días laborables incluidos dentro de las vacaciones navideñas.

El planteamiento es siempre el mismo: cubrir la distancia entre los días libres de los niños y los de sus padres.

Y esa diferencia vuelve a notarse especialmente ahora. Agosto está a punto de terminar, muchos adultos ya han regresado al trabajo y septiembre asoma con las mochilas todavía guardadas.

Hasta que vuelvan a abrirse las aulas, ‘Conciliamos’ seguirá funcionando como ese último puente entre las vacaciones y la vuelta a la normalidad.