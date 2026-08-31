La patronal de Castilla y León se moviliza por Ceuta: llama a empresarios y ciudadanos a las concentraciones del miércoles

CEOE Castilla y León toma posición. La patronal autonómica ha hecho un llamamiento a empresarios, autónomos, trabajadores y ciudadanos para participar en las concentraciones convocadas el próximo 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma.

La organización empresarial presidida por Santiago Aparicio se suma así al llamamiento realizado desde CEOE nacional ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

Así anima a la sociedad castellana y leonesa a expresar públicamente su respaldo al pueblo ceutí.

La convocatoria llega en un momento de creciente debate y polarización política en España en torno a estas movilizaciones.

Mientras diferentes instituciones y organizaciones han mostrado su respaldo a las concentraciones, el PSOE ha pedido a sus representantes municipales que no las secunden.

Frente a esta situación, CEOE Castilla y León ha querido dejar clara su posición y reclama una respuesta basada en “la unidad, la firmeza y la responsabilidad institucional”.

La patronal considera que las concentraciones del miércoles deben servir como una expresión de “unidad, solidaridad y defensa de la seguridad, la convivencia y la normalidad institucional y económica”.

El llamamiento se produce después de los graves acontecimientos registrados a finales de julio, una situación que, según recoge la Confederación, ha generado una creciente preocupación e indignación y se ha prolongado en el tiempo.

CEOE defiende como prioritario “garantizar la seguridad, la normalidad en el funcionamiento de la ciudad y las condiciones necesarias para que empresas y trabajadores puedan desarrollar su actividad con normalidad”.

La organización empresarial recuerda, además, el papel que desempeñan las empresas en la creación de empleo, el desarrollo económico y la cohesión social.

Por ello, considera necesario recuperar plenamente la confianza y garantizar el funcionamiento ordinario de la ciudad.

Aparicio viajará a Ceuta el 9 de septiembre

El respaldo de CEOE Castilla y León tendrá también una presencia directa sobre el terreno. Su presidente, Santiago Aparicio, participará el próximo 9 de septiembre en Ceuta en la reunión de los órganos de Gobierno de CEOE.

El encuentro estará presidido por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y reunirá a los vicepresidentes de la organización y a los principales responsables territoriales de la patronal.

La elección de Ceuta para celebrar esta reunión pretende representar, según la organización empresarial, “el compromiso” de CEOE con la ciudad autónoma, sus ciudadanos, empresas, autónomos, trabajadores e instituciones.

Durante la reunión se abordarán cuestiones relacionadas con la situación de seguridad y logística de la ciudad, así como las medidas necesarias para proteger y reforzar su tejido económico y social.

Carnero también en Valladolid

El llamamiento de la patronal cuenta también con el respaldo del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que ha defendido la participación de los vallisoletanos en la concentración convocada para el próximo miércoles.

El regidor vallisoletano ha señalado que, más allá de que la convocatoria parta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en Valladolid “como en muchos otros lugares de España sentimos la españolidad de Ceuta y de Melilla”.

Carnero ha considerado que es un momento en el que los ciudadanos deben expresar su solidaridad con Ceuta ante la situación que atraviesa.

Es un buen momento el próximo miércoles para que todos los vallisoletanos estemos con Ceuta, con los ceutíes, que es tanto como estar con España”, ha manifestado.

El alcalde ha subrayado además la gravedad de los acontecimientos y ha defendido que lo que sucede en cualquier punto del territorio nacional “necesariamente nos tiene que afectar” y debe generar una respuesta de solidaridad.

La Plaza Mayor de Valladolid será, en este sentido, uno de los escenarios de la movilización.

“Nuestra Plaza Mayor, un lugar único donde se ha construido mucha de la historia de este país, nos ofrece una buena oportunidad para seguir reivindicando la españolidad de Ceuta y seguir solidarizándonos con los españoles que en este momento viven en Ceuta”, ha concluido el alcalde.