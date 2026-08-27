Las Cortes frenan el intento del PSOE de duplicar las reuniones de la Comisión de Presidencia: se mantienen dos al mes

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, y la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, durante la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves R. Valtero ICAL

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha rechazado este jueves la petición del PSOE de duplicar las reuniones de la Comisión de la Presidencia. De acuerdo con la Junta de Portavoces, se mantendrán las mismas directrices de la legislatura anterior: dos sesiones al mes en cada comisión permanente legislativa.

Los socialistas pedían o bien una comisión específica para la Vicepresidencia Segunda —vivienda, ordenación del territorio, igualdad, despoblación y protección civil— o, en su defecto, cuatro reuniones mensuales de Presidencia. Argumentaban que esas materias saturan el órgano actual. Esa vía queda cerrada.

Cada sesión extra habría supuesto 220 euros de indemnización para los procuradores sin dedicación exclusiva. Dos más al mes, 440 euros por parlamentario; en una comisión de 17 miembros, cerca de 7.500 euros mensuales.

El resto de grupos lo consideraba innecesario y defendía alargar las reuniones ya previstas, que pueden incluir hasta siete puntos en el orden del día.

"Cero gasto a mayores"

El portavoz de Vox, David Hierro, lo ha dejado claro tras la Junta de Portavoces. "El PSOE había propuesto doblar la Comisión de Presidencia y nosotros siempre hemos defendido que cero gasto a mayores en las Cortes, que no queremos más incremento de gasto político", ha afirmado.

Hierro ha vinculado la iniciativa con otras peticiones previas de los socialistas. "Empezó intentando partir las dedicaciones exclusivas y otro tipo de tretas para intentar llevarse el gato al agua y llenarse la cartera y nosotros siempre nos hemos opuesto a eso", ha afirmado.

Y ha asegurado que el PSOE "prometió algo que no puede dar y quiere que lo paguen los ciudadanos de Castilla y León".

"Nosotros nos oponemos frontalmente a esa duplicidad de la Comisión de Presidencia porque se pueden tratar los temas perfectamente en esa comisión llegando a siete asuntos en vez de a tres", ha señalado.