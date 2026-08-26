El PSOE reclama a la Junta la matrícula universitaria gratis en todos los cursos y compensar las horas de las tutorías

El secretario de Educación del PSOECyL, Javier García, y el portavoz adjunto en Cortes Iñaki Gómez analizan la actualidad en la política educativa de Castilla y León Eduardo Margareto / ICAL .

El PSOE de Castilla y León quiere que la gratuidad de la matrícula universitaria se extienda a todos los cursos de los grados que se imparten en la Comunidad.

Los socialistas llevarán esta propuesta a las Cortes al considerar que la actual fórmula no garantiza una gratuidad real para las familias.

El coordinador de Universidades y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Gómez, ha anunciado la iniciativa durante una valoración de las políticas educativas de la Junta ante el inicio del nuevo curso.

Gómez ha cuestionado que el Gobierno autonómico presente la matrícula como gratuita cuando, en realidad, se articula mediante una subvención a las familias.

A su juicio, el sistema debería modificarse para convertirla en una exención y evitar que los estudiantes tengan que adelantar el importe.

“Debería recogerse como exención para que las familias no tengan que adelantar el dinero”, ha defendido el dirigente socialista.

El PSOE considera que ampliar esta medida contribuiría además a facilitar el acceso a la Universidad y a favorecer que los jóvenes permanezcan en Castilla y León durante su etapa de formación.

La propuesta se enmarca en la petición de los socialistas de un cambio en las políticas educativas de la Comunidad.

Rectificar políticas educativas

El secretario de Educación del PSOECyL, Javier García, ha reclamado que el nuevo curso sirva para “rectificar las políticas educativas” de la Junta.

García sostiene que ya se ha roto el “mantra de ‘somos los mejores’” y reclama pasar de los anuncios a medidas concretas y respaldadas por presupuesto.

“Toca pasar de las palabras a la acción”, ha señalado, para reclamar que «ya no valen palabras vacías».

Entre las iniciativas que el PSOE prevé presentar en las Cortes figura también una modificación del sistema de tutorías en los centros educativos.

Los socialistas plantean que estas funciones no solo sean compensadas económicamente, sino también mediante horas de dedicación.

En concreto, García propone que los docentes puedan disponer de al menos tres horas de dedicación exclusiva para desarrollar estas tareas.

El objetivo, según el PSOE, es que Castilla y León resulte más atractiva para los estudiantes y pueda «retener el talento» y favorecer que los jóvenes se queden a estudiar en la Comunidad.