El vicepresidente de Castilla y León vuelve a cerrar la puerta al reparto de menores: “Estamos al límite, es imposible”

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha cargado contra el Gobierno de España por la gestión de los menores migrantes llegados a Ceuta y ha rechazado que Castilla y León participe en el reparto previsto por el Ejecutivo central.

Pollán ha confirmado que la Junta no acudirá de nuevo este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que está previsto abordar el reparto de menores entre las comunidades autónomas.

“No, no, no vamos a asistir”, ha asegurado durante su visita al centro de menores Zambrana en Valladolid.

El vicepresidente ha explicado que ya han trasladado por carta a la ministra su posición y ha reclamado al Gobierno que cumpla con sus competencias en materia de extranjería.

En este sentido, ha defendido que el Ejecutivo central debe aplicar los procedimientos contemplados en el artículo 35 de la Ley de Extranjería antes de plantear cualquier distribución de menores entre comunidades.

“Lo que no pueden es estar preparando el reparto de todos esos inmigrantes ilegales cuando ellos no cumplen previamente con el proceso que tienen que realizar”, ha reprochado.

Pollán también se ha referido a la situación de Ceuta y a la atención sanitaria de los menores. A su juicio, la gestión corresponde directamente al Gobierno de España, al depender la sanidad de la ciudad autónoma del Ejecutivo central.

“Han sido incapaces de gestionar desde hace un mes la situación de Ceuta”, ha criticado, recordando que, tras la llegada de los menores, desde el Gobierno se aseguró que el problema estaba solucionado.

El dirigente de Vox ha reclamado además el retorno de los menores a Marruecos cuando proceda y el cumplimiento de los procedimientos individualizados previstos en la legislación.

“Lo que tienen que hacer es devolverles a su país, cumplir con la Ley de Extranjería y con todos los procedimientos individuales”, ha señalado, para añadir que deben ser reintegrados “con sus familias o con la institución tutelar marroquí que corresponde”.

Castilla y León, “al límite”

La Junta considera que el sistema de protección de menores se encuentra ya sin margen para asumir nuevas llegadas.

“La capacidad ahora mismo está al límite y está superada”, ha afirmado.

El vicepresidente ha situado el foco especialmente en la cifra de menores que, según ha señalado, el Gobierno central pretende que sean acogidos en Castilla y León.

“Si hablamos de esos 800 y pico que el Gobierno de España se piensa que pueden acogerse aquí, es absolutamente imposible”, ha advertido.

Pollán ha insistido en que esa posición no ha cambiado desde el inicio de la crisis migratoria y ha remarcado que la Junta seguirá rechazando un reparto que, a su juicio, se plantea sin que previamente se hayan completado los procedimientos legales.

“Es absolutamente imposible”, ha reiterado.