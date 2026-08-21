El PP designa a sus expertos "de trayectoria contrastada e intachable" para el Consejo de seguimiento de la TDT

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha dado a conocer este viernes, 21 de agosto, a sus siete candidatos para formar parte del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Castilla y León.

Este nuevo órgano, que nació a raíz de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, es el encargado de fijar cada año los objetivos y las necesidades de interés público que ha de cumplir el servicio de televisión digital terrestre de ámbito autonómico.

También debe determinar las condiciones de su financiación, exigiendo su reglamento que los candidatos sean personas de relevantes méritos profesionales en cuanto a la gestión y administración del sector público o con el sector audiovisual y los medios de comunicación.

Bajo esta doble exigencia, el GPP ha optado por una propuesta que "combina dos perfiles complementarios". "El de quienes acreditan una sólida trayectoria en la función pública y el de quienes cuentan con una dilatada experiencia en el mundo del periodismo y la comunicación", han explicado.

De esta forma, los nombres que componen su candidatura son Leticia García, actual portavoz del GPP y licenciada en Derecho, funcionaria de carrera y exconsejera de Industria, Comercio y Empleo y José Luis Sanz Merino, viceportavoz del GPP y licenciado en Derecho, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Junta y exconsejero de Movilidad y Transformación Digital.

También incluyen a Mercedes Cófreces Martín, ingeniera de Montes, funcionaria de carrera, especialista en costes y sostenibilidad de los servicios públicos y portavoz adjunta del GPP en las Cortes.

Respecto al ámbito de la comunicación, han propuesto a Alberto Palacios Lázaro, periodista que cuenta con una trayectoria en medios nacionales; Pelayo Fernández García, licenciado en Ciencias de la Información y director de Comunicación del PP de Castilla y León; Enrique García Tejerizo, periodista con más de 20 años de experiencia y director de Comunicación de la Diputación de Ávila; y a José Manuel Pérez Prieto, responsable de prensa del PP en Burgos.

Tal y como ha destacado Leticia García, se han elegido a "personas de trayectoria contrastada e intachable, que reúnen sobradamente los méritos que exige la ley".

"Unos, por su profundo conocimiento de la gestión y la administración pública; otros, por su amplia y reconocida experiencia en el mundo del periodismo y la comunicación", ha añadido.

Para la portavoz del GPP, estas son "las dos ramas que vertebran este Consejo de Seguimiento, al cual, con la elección de estos perfiles, damos toda la seriedad e importancia que merece".

Por otro lado, García ha recordado que el GPP votó en contra de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional debido a sus "carencias y efectos perjudiciales" en el sector de la comunicación de Castilla y León, aunque ha incidido en que desde el PP se "cumple con la ley y aporta para su desarrollo los perfiles más preparados y rigurosos".