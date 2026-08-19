Vox reclama al PP la competencia sobre prevención de incendios en la Junta: “Es más rentable prevenir”

El nuevo Gobierno autonómico deja ya su primer roce. El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, de Vox, reclama que su departamento tenga competencias en materia de prevención de incendios, una responsabilidad que actualmente corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, en manos del PP.

Pino admite que, durante esta legislatura, la prevención seguirá bajo el área de Medio Ambiente, pero considera que el reparto debería revisarse en el futuro.

“Espero que en un futuro la prevención de incendios resida en una misma consejería donde esté el principal aliado de la prevención de incendios, que son los ganaderos”, ha defendido con sinceridad.

El consejero de Vox vincula la prevención con la ganadería extensiva.

A su juicio, los ganaderos desempeñan un papel esencial en el mantenimiento del territorio y pueden convertirse en una pieza clave para reducir el riesgo de incendios.

La propuesta supone, de facto, reclamar para Agricultura una parte de las competencias que ahora gestiona Medio Ambiente, una consejería controlada por el PP.

“Es más rentable prevenir”

Pino defendió además que la apuesta por la prevención resulta más económica que afrontar después los costes de la extinción.

El consejero lo ha argumentado ya que una mejor gestión preventiva, sostuvo, permitiría reducir los daños personales y materiales y también el despliegue de medios aéreos y efectivos durante los incendios.

El consejero ha marcado así una posición propia respecto a algunas de las decisiones adoptadas este verano.

Entre ellas, las restricciones que impidieron realizar determinadas labores de cosecha en zonas con riesgo de incendio.

Pino quiso dejar claro que esas medidas no dependen de Agricultura. “No son competencia ni tengo yo ninguna potestad para hacerlas”, ha afirmado.

De esta manera, Vox reivindica un mayor peso de Agricultura en la prevención de incendios, mientras esta competencia permanece en la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por el PP.

El PP responde

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, apeló al acuerdo alcanzado entre PP y Vox para evitar “generar polémica” en torno al reparto de competencias en materia de prevención de incendios.

La consejera señaló que el asunto “está abordado todo en ese acuerdo que hubo entre los dos partidos, que es público entre todas las partes”.

Por ello, defendió que lo que corresponde ahora es “trabajar todos bajo ese acuerdo y bajo el mandato de Mañueco en buscar lo mejor para todo el territorio”,