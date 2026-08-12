El eclipse ya colapsa las carreteras en Castilla y León: primeras retenciones y problemas en la A-6

Castilla y León afronta este miércoles una jornada histórica con la mirada puesta en el cielo.

La Comunidad es uno de los territorios privilegiados para contemplar el eclipse total de Sol que se producirá este 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que ha movilizado a miles de personas.

Pero, claro, está provocando un importante aumento de los desplazamientos por carretera.

La amplitud de sus espacios abiertos, la baja contaminación lumínica y las buenas condiciones para observar el cielo han convertido a Castilla y León en uno de los principales destinos para disfrutar del eclipse.

De hecho, Turismo de Castilla y León señala a la Comunidad como un lugar privilegiado para seguir el fenómeno, con la totalidad prevista en torno a las 20:29 horas.

El interés generado por este acontecimiento, el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica desde 1912, se está dejando notar ya en las carreteras.

La Dirección General de Tráfico había advertido de un incremento extraordinario de los desplazamientos y estima que el fenómeno podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de movimientos adicionales.

Primeras retenciones en la A-6

Una de las primeras consecuencias de este movimiento de vehículos se está registrando en la A-6, en sentido A Coruña, donde se han producido retenciones a la altura del kilómetro 124.

El punto se encuentra en la zona limítrofe entre las provincias de Ávila y Segovia, a la altura del municipio de Martín Muñoz de la Dehesa, muy cerca del enlace con la carretera que conduce hacia Arévalo.

Se trata de una vía especialmente importante para los desplazamientos hacia el noroeste de la Península y que durante esta jornada concentra parte del tráfico de personas que buscan desplazarse hasta zonas con mejores condiciones de observación.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores mantener la distancia de seguridad, circular con precaución y extremar la atención, especialmente ante posibles frenazos o nuevas retenciones.

También es fundamental seguir en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil y de los responsables de Tráfico.

La DGT ha pedido precisamente planificar los desplazamientos, escalonar los regresos y extremar la precaución durante una jornada en la que se espera una movilidad muy superior a la habitual.

El eclipse comenzará a ser visible en su fase parcial alrededor de las 19:30 horas, mientras que la totalidad llegará aproximadamente a las 20:29 horas.

Durante unos instantes, el día dará paso a una oscuridad casi nocturna y será posible contemplar la corona solar, antes de que el Sol vuelva a aparecer progresivamente.