El PSOE exige a Mañueco que la Junta acuda a la Conferencia Sectorial sobre Ceuta y acusa a Vox “de marcar la agenda”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado hoy a Vox de volver a “marcar la agenda institucional” de la Comunidad ante la crisis migratoria y humanitaria que atraviesa Ceuta desde el pasado 29 de julio.

También ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que acuda a la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno para abordar la redistribución de menores migrantes.

“Estamos viviendo cómo, una vez más, Vox vuelve a marcar la agenda institucional de Castilla y León”, afirmó Martínez, quien consideró que la posible ausencia de la Comunidad en la reunión prevista para el próximo jueves supondría “una renuncia, una deserción de sus responsabilidades”.

El dirigente socialista sostuvo que la Conferencia Sectorial constituye precisamente el foro en el que Castilla y León debe defender sus discrepancias sobre la política migratoria.

“Si es contrario a la Ley de Inmigración, tiene que defenderlo, precisamente, en la conferencia sectorial”, señaló.

En este sentido, añadió que, si la Junta discrepa sobre la redistribución de los fondos, el mecanismo de financiación o cualquier otra circunstancia relacionada con el reparto de menores, “la respuesta no puede ser la deserción de sus responsabilidades, la incapacidad de dejar la silla vacía ante un drama como el que tenemos sobre la mesa”.

Martínez elevó el tono de sus críticas hacia el presidente de la Junta y le reclamó que regrese de sus vacaciones para ponerse al frente del Ejecutivo autonómico.

“Exijo al señor Mañueco a que recoja tumbona y toalla, que se venga de las vacaciones, que se ponga a dirigir y a presidir esta comunidad autónoma, de una vez por todas, que la extrema derecha deje de marcarle la agenda y que asuma sus responsabilidades”, manifestó.

El secretario general del PSOE de Castilla y León vinculó además el debate migratorio con la necesidad de reforzar la cohesión territorial y la solidaridad entre las comunidades autónomas.

“Estamos hablando también de cohesión territorial. Cuando Castilla y León pide colaboración y solidaridad con otros territorios, entender las singularidades que tenemos, no podemos no ejercer esa cohesión entre nuestras comunidades autónomas dentro del Estado español”, defendió.

Por ello, Martínez pidió evitar que Castilla y León vuelva a ausentarse de los órganos de cooperación entre administraciones. “No volvamos a tener que pasar de nuevo la vergüenza que hemos pasado estos meses atrás no acudiendo a las diferentes convocatorias que han sucedido durante estos últimos meses”, insistió.