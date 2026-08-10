Piden explicaciones a la Junta por financiar la Semana de la Trucha con fondos mineros y rebautizarla 'de Castilla y León'

La portavoz de UPL, Alicia Gallego en las Cortes de Castilla y León. UPL. X.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para exigir explicaciones a la Junta tras la decisión del Gobierno autonómico de financiar, según la formación leonesa, la próxima edición de la Semana de la Trucha con fondos europeos destinados a las cuencas mineras.

Además de la modificación de la denominación oficial del evento, retirando la palabra 'León' para rebautizarla como 'Semana de la Trucha de Castilla y León'.

Desde la formación leonesista han expresado su malestar al conocerse que la aportación de la administración regional para este emblemático encuentro no procederá este año de manera ordinaria de la Consejería de Medio Ambiente ni de la Fundación Patrimonio Natural, como era habitual.

Según los autonomistas leoneses, el Ejecutivo autonómico recurrirá a fondos de la Unión Europea concebidos para compensar el impacto económico y social que sufrió la población tras el cierre de las minas en los municipios de las cuencas.

A esta maniobra presupuestaria se suma el cambio de nombre del evento. UPL cuestiona abiertamente si la Junta persigue con este rebautizo la intención de trasladar en el futuro parte de las actividades fuera de la provincia leonesa.

Asimismo, los leonesistas denuncian que la sustitución del término 'León' por 'Castilla y León' busca "incentivar un nacionalismo castellanoleonés" promovido desde las instituciones autonómicas, en lugar de respetar la identidad y el arraigo tradicional del encuentro.