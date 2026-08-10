Martínez acusa a Mañueco de “incompetencia y negligencia” en la gestión de los incendios forestales

El secretario general del PSOECyL visita varios municipios de la comarca de Sayago, afectados por el fuego.jpeg Cedida

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha situado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como “el único responsable” de la falta de protección del patrimonio natural de la Comunidad y de no atender las reivindicaciones de los profesionales del sector “un verano más”.

Martínez ha realizado estas declaraciones durante su visita a varios municipios de la comarca de Sayago, en Zamora, afectados por el incendio de Fermoselle.

Desde el territorio, el dirigente socialista ha vuelto a censurar la que considera “incompetencia y negligencia” de la Junta en la gestión de los incendios forestales.

El secretario general del PSOECyL ha señalado que Zamora es la provincia más afectada por el fuego en los últimos cinco años y ha considerado que constituye un “claro ejemplo de la gestión incompetente de la Junta”.

Ante esta situación, Martínez ha insistido en la necesidad de transformar el actual modelo de prevención y extinción de incendios en un operativo público, profesional y activo durante todo el año.

“Llevamos años dando la razón a agentes medioambientales y bomberos forestales, que claman por unas condiciones dignas para defender nuestro patrimonio natural”, ha afirmado.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que se sume al Pacto de Estado y que impulse un Pacto Autonómico por la Gestión Forestal y la Prevención de Incendios que permita reforzar los medios y mejorar las condiciones de los profesionales encargados de proteger los montes de Castilla y León.

Reclama transparencia en las ayudas

Durante su visita a la comarca de Sayago, Martínez también ha reclamado una mayor transparencia en las ayudas destinadas a las personas y territorios afectados por los incendios.

A su juicio, una vez extinguidas las llamas, la Junta realiza “anuncios grandilocuentes”, pero las ayudas no terminan llegando al territorio con la rapidez y el alcance anunciados.

El dirigente socialista ha recordado las diferentes promesas presupuestarias realizadas por la Junta tras las últimas catástrofes, entre ellas los 65 millones de euros anunciados tras el incendio de la Sierra de la Culebra en 2022, los 114 millones estimados para el oeste de la Comunidad en 2025 y los 90 millones anunciados recientemente.

“Queremos saber la realidad de la ejecución presupuestaria. Hay un abismo entre los titulares y lo que llega al terreno”, ha subrayado Martínez, que ha reclamado conocer con mayor detalle qué cantidades se han ejecutado y cuáles han llegado efectivamente a los municipios y vecinos afectados.

Un Libro Blanco para facilitar la recuperación

Asimismo, el secretario general del PSOECyL ha planteado la creación de un Libro Blanco del Plan de Recuperación, concebido como una guía clara y accesible para los vecinos del medio rural afectados por los incendios.

Según ha explicado, este documento debería permitir a los ciudadanos conocer de forma sencilla los trámites, plazos y resoluciones vinculados a las ayudas destinadas a la rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas a medio y largo plazo.

Martínez ha defendido que la respuesta ante los incendios no debe limitarse a la extinción de las llamas, sino que debe continuar con una planificación efectiva de la recuperación del territorio y con mecanismos transparentes que permitan a los afectados conocer en todo momento el estado de las ayudas comprometidas.