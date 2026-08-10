Fernanda, colombiana en Valladolid sobre el trágico terremoto: “Han sido momentos terribles y horribles”

Integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, rescatistas y voluntarios realizan labores de rescate este lunes, en Puerto Leguizamo (Colombia). EFE EFE

La preocupación y la incertidumbre han inundado las asociaciones de colombianos de Castilla y León ante el grave terremoto de 7,4 grados que ha sacudido el país y que, de momento, se ha cobrado la vida de 80 personas

Fernanda Álvarez, responsable de la Asociación Colombiana en Valladolid, aseguró en declaraciones a Ical que las ciudades que se han visto más afectadas son Chocó, Pereira y Armenia y destacó que, según el testimonio de familiares y amigos, fueron momentos “terribles” y “horribles”, ya que muchos edificios se derrumbaron

Además, Álvarez relata que el seísmo se registró a primera hora de la mañana, cuando la población se encontraba camino del trabajo o preparándose para salir de casa.

También indica que el principal temor en estos momentos es que el número de víctimas y desaparecidos se incremente en las próximas horas.

Al mismo tiempo, explicó que ya se han puesto en contacto con Cáritas para, si es preciso, organizar campañas benéficas con las que ayudar a las víctimas y a las personas que lo han perdido todo.

En la misma línea se manifestaba Luis Escribano, presidente de la Asociación Burgos Colombia, un colectivo que, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital burgalesa, desarrolla proyectos de ayuda al desarrollo en el país sudamericano.

“La mayor preocupación es conocer la dimensión de la catástrofe y esperar que no se produzcan réplicas”.

A su vez, Escribano trasladó su solidaridad a las víctimas y lamentó que una nueva tragedia tenga que sacudir al país cafetero.